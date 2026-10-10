Около 20 000 души изпълниха до краен предел стадион „Христо Ботев“ преди началото на двубоя със Славия от българското футболно първенство. Извънредната посещаемост е свързана с тъжния повод – изпращането със специална церемония на убития собственик на клуба Илиян Филипов преди няколко дни.

Час преди началото на футболната среща стадионът вече бе почти пълен. На терена имаше огромна фланелка с името на Филипов. Бе огранизирана церемония с поднасяне на венци на специален траурен кът край терена на Колежа – както самият Филипов е казвал, неговото любимо място. На траурния кът венци положиха представители на различни фен фракции на Ботев, както и повечето клубове от страната, които бяха изпратили венец и специален представител.

Феновете пък издигнаха трансперант „Ще се борим като теб докрай“ на препълнената фенска южна трибуна. Прощалната церемония започна точно в 19.12 с песента на Емил Димитров „Ако си дал“.