Пловдивчани ще могат да пробват машинното гласуване преди изборите

Жителите на Пловдив ще имат възможност да се упражнят с демонстрационни машини преди президентския вот на 25 октомври. Инициативата е част от разяснителната кампания на Районната избирателна комисия (РИК) – Пловдив, а участието е безплатно и без предварително записване.

Първата възможност е още от днес, 12 октомври, във фоайето на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки“ № 20. Там демонстрациите ще продължат до 17 октомври включително, всеки ден между 11:00 и 15:00 ч. На място ще има представители на РИК, които ще отговарят на въпроси и ще помагат на желаещите да се запознаят с устройството.

На 14 октомври, сряда, демонстрации ще има на три места: в район „Западен“ на ул. „Вечерница“ № 1А от 10:00 до 14:00 ч., в сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ № 1 от 11:00 до 15:00 ч. и в район „Тракия“ на бул. „Освобождение“ № 63 от 13:00 до 17:00 ч.

В петък, 16 октомври, гражданите ще могат да изпробват машините в район „Южен“ на ул. „Македония“ № 73А от 10:00 до 14:00 ч. В сградата на общината на пл. „Централен“ № 1 демонстрациите ще са от 11:00 до 15:00 ч. По-късно през деня, между 13:00 и 17:00 ч., ще има възможност за упражнение и в районните администрации „Централен“ на ул. „Христо Г. Данов“ № 39 и „Източен“ на бул. „Шести септември“ № 274.

Последните демонстрации в обявения график ще се проведат от 20 до 23 октомври включително в Палата № 13 на Международния панаир – Пловдив, на бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37. Часовете са от 11:00 до 15:00 ч. всеки ден.

От РИК уточняват, че пробното гласуване е само с информационна цел. То не представлява реален вот, не се включва в изборните резултати и не замества гласуването на 25 октомври.

За допълнителна информация гражданите могат да се обърнат към РИК – Пловдив, на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, на телефоните 032/625 556 и 032/628 024 или на сайта на комисията: rik16.cik.bg.