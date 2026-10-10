С изумителна хореография и много емоции стадион „Христо Ботев“ изпрати Илиян Филипов, собственикът на „канарчетата“, който загина преди няколко дни след убийство. Колежа се пръскаше по шевовете в първите минути на двубоя между Ботев и Славия, в който „жълто-черните“ фенове искаха да отбележат паметта на благодателея на клуба.

Преди началото на срещата бяха положени венци на специален траурен кът, беше отделена и минута в мълчание, а най-силните моменти бяха малко след началото на самия футболен двубой от първенството. Специална хореография бе органзирана за целия стадион – надпис „Сбогом“ на източната трибуна и жълто-черни пана по всички останали сектори.

В седмата минута двубоят бе спрян от съдията в памет на Филипов. Заедно с надписите, привържениците на „Ботев“ запалиха и стотици факли около целия стадион, създавайки неповторима атмосфера.