Разпродадоха се промоционалните билети за PHILLGOOD 2027

След пълния фурор на първото издание на фестивала PHILLGOOD миналия уикенд обявените в продажба промоционални билети за второто издание догодина се изчерпаха. Публиката се довери на организаторите на събитието от Fest Team „на сляпо“ и реши да запази отсега датите през юли 2027-ма, когато в три летни вечери се очаква новата порция световни музикални звезди в Пловдив. Кои ще са те, предстои да разберем.

Очакванията обаче са изключително високи след пробива на формата миналата седмица с The Cure, Gorillas, Moby и всички останали изпълнители от програмата. Допълнително желанията на меломаните се повишиха и от заявката на Британското посолство да съдейства при докарването на някои от знаковите и най- очаквани у нас имена от британската музикална сцена.

„Благодарим за доверието и интереса – ще се върнем съвсем скоро с първи анонси и свежа порция билети“, написаха от Fest Team по повод огромния предварителен интерес от страна на феновете. Очаква се в най-скоро време да бъдат обявени и първите имена от програмата догодина.