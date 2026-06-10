Лъчезар Ошавков гостува в Пловдив с документалния филм „Слънчев лъч над Париж“

Публиката ще има възможност да се срещне с художника и режисьора Андрей Чертов след специалната прожекция в кино Lucky Дом на киното

Пловдив ще посрещне художника Лъчезар Ошавков и документалния филм „Слънчев лъч над Париж“ с режисьор Андрей Чертов. Специалната прожекция ще се състои на 14 юни от 18:00 часа в кино Lucky Дом на киното и ще бъде последвана от среща с автора на филма и неговия главен герой.

Андрей Чертов е познат на пловдивската публика с документалния филм „Дъждовен ден“ (2013), посветен на легендарния джаз китарист Огнян Видев. Новата му лента проследява живота и творческия свят на Лъчезар Ошавков – художник, напуснал България през 1968 година и изградил своя път в Париж, където живее и твори повече от пет десетилетия.

„Слънчев лъч над Париж“ представя размислите на Ошавков за изкуството, свободата и паметта, като разкрива историята на творец, който съхранява връзката с родината си, докато се утвърждава в една от световните столици на културата.

След прожекцията зрителите ще могат да разговарят с Лъчезар Ошавков и режисьора Андрей Чертов за изкуството, Париж и съдбата на българските творци извън страната.

Ден по-рано – на 13 юни от 18:00 часа, отново в кино Lucky Дом на киното, ще бъде прожектиран документалният филм „Имало едно време в Париж“. Лентата разказва за музикалната кариера на Лъчезар Ошавков като певец в руските кабарета на френската столица и срещите му с емблематични личности като Константин Казански, Альоша Димитриевич, Юл Бриннер и Владимир Висоцки.

Двете прожекции дават възможност на публиката да проследи различните етапи от необикновения житейски и творчески път на Лъчезар Ошавков – от артистичния Париж на 70-те години до днешния му свят на художник и мислител.