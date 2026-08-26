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Пловдив посреща 6 септември с нови знамена

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:08ч, сряда, 26 август, 2026
0 122 Преди по-малко от минута

С близо 400 нови знамена Пловдив посреща 6 септември – Деня на Съединението и Празник на града.

Служители на общинското предприятие „Чистота“ поставиха флагове на входно-изходните артерии на Пловдив – Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пазарджишко, Пещерско шосе и надлез „Скобелева майка“.

Големи трибагреници са монтирани и върху 15-метровите пилони на входовете на града на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе, както и на надлез „Скобелева майка“. Обновени са знамената и на „Коматевско шосе“, на моста на Панаира и на площад „Римски стадион“.

Националните и пловдивските флагове се подменят два пъти годишно – за Националния празник 3 март и за Деня на Съединението. Те са изработени от Общинското социално предприятие за хора с увреждания.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:08ч, сряда, 26 август, 2026
0 122 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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