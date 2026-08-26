Д-р Енчо Енев настоява да се върнат изследванията за гръбначни изкривявания в училищата

Над половината от учениците имат гръбначни изкривявания, а ранното им установяване може да предотврати сериозни усложнения. За това алармира д-р Енчо Енев, управител на бившия Спортен диспансер в Пловдив, по време на информационна среща за насърчаване на физическата активност.

По думите му сред повече от 9 хиляди изследвани ученици у нас при над половината са установени гръбначни изкривявания.

„Измерванията на гръбначните изкривявания при децата трябва да се върнат, защото статистиката е страшна – сред над 9 хиляди ученици у нас повече от половината имат гръбначни изкривявания. Ако тези патологии се констатират навреме, децата биха могли да си спестят много усложнения“, посочи д-р Енев.

Изследванеето е направено преди месец сред петокласници и шестокласници, а данните са повече от тревожни.

Темата е особено важна на фона на все по-заседналото ежедневие на децата и намаляващата физическа активност. Според представените по време на срещата данни около 60% от хората в България не достигат препоръчителните нива на физическа активност.

На форума в Дома на културата „Борис Христов“ са обсъждани различни подходи за насърчаване на движението сред учениците и гражданите, както и инициативите в рамките на Европейската седмица на спорта през септември.

Заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов е представил и кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 г. Според него целта е спортът да бъде по-достъпен и да стане част от ежедневието на хората във всички квартали на града.

Снимка на корицата: clinica.bg