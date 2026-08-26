Нови партийни ръководители на ГЕРБ в Пловдив

ГЕРБ има нови районни ръководства в шестте района на Пловдив. Съставите са утвърдени с решение на Изпълнителната комисия на партията и бяха представени от областния координатор на ГЕРБ – Пловдив и кмет на града Костадин Димитров.

Областен координатор на ГЕРБ за Пловдив-град и член на Изпълнителната комисия остава Костадин Димитров, а административен секретар е Радослава Ташкова.

Начело на шестте районни структури застават:

„Централен“ – Георги Стаменов

„Тракия“ – Александър Държиков

„Южен“ – Георги Василев

„Източен“ – Иван Стоянов

„Западен“ – Ангел Славов

„Северен“ – Гошо Къчков

Номинациите за съставите са направени по време на отчетно-изборните общински събрания на ГЕРБ – Пловдив-град.

Кои са хората в районните ръководства

В „Централен“ районен организационен секретар е Александър Радев. В ръководството влизат Иглика Казанджиева, Калоян Сухоруков, Красимир Тодоров, Петър Ганев и Фиданка Кацарева.

В „Тракия“ организационен секретар е Атанас Узунов, а членове са Атанас Чилингиров, Красимир Терзиев, Петър Троянов, Петя Китукова и Веселина Стоянова.

В „Южен“ организационен секретар е Георги Юруков. В районното ръководство са Атанас Ташков, Даниела Митева, Кирил Велчев, Кольо Пашов и Николай Арабаджиев.

„Източен“ ще се ръководи организационно от Христина Кашилска. В състава са Атанас Кунчев, Деян Захов, Десислава Георгиева, Пенчо Малинов и Цветина Кашилска.

В „Западен“ организационен секретар е Димитър Караилиев, а членове са Валерия Славова, Дамян Петров, Кирил Брандийски, Латинка Димитрова и Мирослав Тенев.

В „Северен“ организационен секретар е Добромир Кардашлиев. Ръководството допълват Антон Георгиев, Станислав Василев, Станислава Лулчева, Елена Тотолакова и Румяна Герджикова – Благоева.

По време на срещата са обсъдени развитието на Пловдив, основните приоритети в проектобюджета на общината за 2026 г., националният политически дневен ред и партийният календар за септември.

„ГЕРБ в Пловдив няма отлив на членове – напротив, продължаваме да приемаме нови хора, които искат да бъдат част от нашия екип“, заяви Костадин Димитров.