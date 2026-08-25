„Бъг в реалността“ разклаща Пловдив: Седмицата на съвременното изкуство започва със „Златния билет“

32-рото издание на Седмицата на съвременното изкуство излиза от галерията и влиза в града с герила акции и намеси в градската среда

Пловдив ще се превърне в територия на „бъгове“ между 3 септември и 2 октомври, когато ще се проведе 32-рото издание на Седмицата на съвременното изкуство. Тази година темата е „Бъг в реалността“, а куратор на проекта е Емил Миразчиев.

Първият „бъг“ вече се появи в градската среда – позлатената машина за е-билети на площад „Съединение“. Герила акцията „Златният билет“ на Севдалина Кочевска превърна едно отдавна неизползвано съоръжение от градския транспорт в произведение, което за кратко привлече вниманието на пловдивчани.

Позлатиха машина за е-билети в Пловдив, която така и не заработи

Иронично, само няколко часа след появата си позлатеният билетомат беше демонтиран. От общината обясниха, че това е част от предварително планирана акция по премахване на неизползваните съоръжения от спирките.

Съвпадение или не, акцията се оказа доста точна визуална метафора на тазгодишната тема.

Какво е „бъгът“?

Организаторите не разглеждат бъга просто като техническа повреда. В изложбата той е пукнатина в установения ред, през която могат да станат видими скрити механизми на реалността.

Това може да бъде срив на паметта, нарушение на езика, дигитална аномалия, разместване на идентичността или момент, в който социалните структури престават да изглеждат естествени и неизменни.

Именно в тези прекъсвания познатото се разклаща, а на преден план излизат процеси, които обикновено остават незабелязани.

От галерията директно в града

Седмицата на съвременното изкуство тази година няма да остане само в залите на Градската художествена галерия.

След „Златния билет“ на Севдалина Кочевска предстои и инсталация на Симеон Стоилов на Римския стадион.

Тези намеси пренасят идеята за „бъга“ в непосредствената градска среда и временно нарушават границата между изкуство и ежедневие.

Именно това вече се случи със златния билетомат – съоръжение, което повечето пловдивчани години наред възприемат като неизползваем градски декор, внезапно се оказа произведение на изкуството.

Кои художници участват?

В изложбата участват Антон Стоянов (България/Германия), Айелет Карми и Мерав Хейман (Израел), Думисани Карамански, Донка Павлова, Еви Шуберт (Германия), Красимир Добрев, Надя Генова, Севдалина Кочевска, Симеон Стоилов и Стоян Дечев.

Работите са в различни медии и художествени форми, но са обединени от интереса към нестабилността – моментите, в които познатото започва да се променя.

Личното и общественото, реалното и виртуалното, видимото и невидимото се преплитат в пространства на несигурност, напрежение и възможност.

Когато разпадането се окаже начало

След предишните издания, посветени на „След войната“, „За един по-добър свят“ и „LICHT, MEHR LICHT“, тазгодишната Седмица продължава разговора за състоянието на съвременния свят, но обръща поглед към процесите на разпад, отказ и трансформация.

Разпадането не е непременно край, посочват организаторите. То може да бъде преход, в който една форма губи устойчивостта си и започва да се появява друга.

А може би точно затова първата акция на тазгодишното издание беше върху машина, която от години не работи.

И която, преди да бъде демонтирана, за кратко се превърна в „Златния билет“.

Кога и къде?

Откриването е на 3 септември от 18:00 часа в Градската художествена галерия – Пловдив, на ул. „Княз Александър I-ви“ №15.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 2 октомври 2026 г.

Проектът е на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт. Финансиран е от Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на общината за 2026 г., с подкрепата на Гьоте-институт България.