Над килограм амфетамин иззеха при акция в Пловдив

30-годишен мъж е задържан на входа на града, открити са още метамфетамин и марихуана

Над 1 килограм амфетамин, както и количества метамфетамин и марихуана, са иззети при специализирана операция на криминалисти от ОДМВР – Пловдив. За държане на наркотиците с цел разпространение е обвинен 30-годишен мъж, който е оставен за постоянно в ареста.

Акцията е проведена на 20 август. Служители на отдел „Криминална полиция“, секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“ спрели автомобила на мъжа на входа на Пловдив откъм Пазарджик.

При последвалите претърсвания на автомобила и адреси, включително в село Ивайло, са открити и иззети 1012,833 грама амфетамин, около 58 грама марихуана и около 58 грама метамфетамин. Намерени са още електронна везна със следи от наркотик, мобилен телефон, пари в евро и други веществени доказателства.

Според прокуратурата общото нето тегло на наркотичните вещества е 1139,605 грама, а стойността им е изчислена на 23 615 евро. Разследването е установило, че наркотиците са били предназначени за разпределяне на по-малки дози и последващо разпространение.

Дилърът остава в ареста

Мъжът е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура – Пловдив за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Първоначално той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 24 август Окръжният съд в Пловдив е уважил искането на прокуратурата и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.