Този петък Пловдив слага началото на своя най-силен събитиен период с тридневния фестивал Shake That Хълм – Eldoria. От 28 до 30 август фестивалът ще посрещне многобройнa публика с 4 сцени, музика, светлина, визуални ефекти и интерактивни пространства, под открито небе.

“Eldoria поставя силен акцент върху международните участия на знакови артисти” имена, оставили трайна следа в историята на електронната музика“, заявяват организаторите.

На основната сцена на фестивала ще чуем един от пионерите на световната клубна култура John Digweed. Легендарният британски DJ и продуцент е една от ключовите фигури в развитието на progressive house и електронната клубна култура, който идва в Пловдив със своя характерен дълбок и хипнотичен звук. Специален момент за публиката ще бъде завръщането на Astral Projection в Пловдив, близо 30 години след едно от първите им участия в България, отново в района на града, в зората на навлизането на електронната музика у нас. Днес дуото е сред емблематичните имена на електронната сцена и тяхната поява носи със себе си не просто изпълнение, а среща между поколенията, които са израснали с тяхната музика. феновете ще посрещнат и гръцкото дуо CYAN, които от своя страна, ще представят своята визия за съвременната електронна сцена и ще допълнят международната селекция на Eldoria.

Четирите сцени ще предложат различни музикални и медийни измерения, като зад пултовете ще застанат още Miss Lidiya, Jassen Petrov, Ziggy (Metropolis), METODI с успешна световна кариера, който рядко можем да чуем на родната сцена, диджеите Phoenix Movement, Christian Craken (Phobia) , Kundalini(BMSS Records), Pacific, Bora Project, Pacho&Pepo (Cloning Sound)) , Vanina, Mindslash, Shadowmaw(CRYPT music), Chris Bau, Alex Metchev, .Paff, Shishkavelli (Mazetto grooves) и сцепциалната зона на Best Kept Secret, които ще представят и лансират част от новите си попълнения.

Фестивалната територия ще бъде преобразена с декоративни конструкции, светлинни, визуални инсталации и пространства, които ще насърчават публиката не просто да наблюдава, а да стане част от света на фестивала.

Основната сцена ще бъде разположена в Plovdiv STAGE PARK. Всеки от трите дни предлага възможности за различно преживяване: от музикалните сцени до зоните за срещи, творчество и дневни чил зони.

Сред ярките пространства е зоната на телевизия ММ, официален медиен партньор на 12-ото издание на Shake That Хълм. Тя ще бъде и фестивален пресцентър със сцена за интервюта и подкасти с артистите, водени от Кирил Божилов-Кико и новото лице на ММ Мартина Пенева, която ще се включи и със свой DJ сет. Най-интересните моменти от фестивала ще бъдат споделяни в социалните канали на медията и на mmtvmusic.com.

В Eldoria Market ще откриете тематични фестивални аксесоари и предложения за фестивални аутфити и селекция от авторски изделия. За семействата е подготвена детска зона с творчески ателиета, така че Eldoria да има какво да предложи и на най-малките си посетители.

Вратите на фестивалът отварят в петък, 28 август, от 18:00 ч. когато започва и програмата на фестивала. През уикенда сцените и активностите започват още от 12:00 ч. на обяд в обособените прохладни зони. Пълният Line Up и Timetable, както и практическа информация за организацията на фестивалната територия, ще бъдат публикувани на уебсайта и в социалните мрежи на Shake That Хълм.

Shake That Хълм – Eldoria се организира от Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“, с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“, като част от програма „Фестивали и големи събития“.