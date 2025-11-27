Разширението на Околовръстното шосе на Пловдив трябва да стане проект от стратегическо значение за страната. Това ще настояват експертите от Института за пътна безопасност, които изпращат писмо до министър-председателя Росен Желязков.

За случая съобщи Диана Русинова от Института в интервю за предаването „Ден след ден“ на Радио Пловдив. Тя коментира причините за тежката катастрофа, при която загинаха трима души от едно семейство и последвалия протест с настояване за премахване на мантинелите, които стесняват и без това тясното платно.

Позицията на експертите

Експертите са категорични, че целият трафик на град като Пловдив не може да преминава по път с изчерпан капацитет още от 60-те години. Диана Русинова обясни, че проблемът не са мантинелите:

„Направихме проверка и установихме, че преди поставянето на мантинелите е имало паркирани автомобили, хора, продаващи зеленчуци и плодове, както и нерегламентирани включвания. Има напоителен канал и дървета встрани. По снимките и коментарите на институциите – колата и камионът дори не са закачили ограничителните системи. Това означава, че виновен е шофьорът на камиона, който е връхлетял върху лекия автомобил.“

Призив към държавата

Институтът за пътна безопасност настоява разширението на Околовръстното да се третира като стратегически проект, с ясни срокове и реализация, за да се гарантира безопасност и нормално движение на транзитния трафик около Пловдив.