Разширението на Околовръстното шосе на Пловдив да стане стратегически проект за държавата

15:13ч, четвъртък, 27 ноември, 2025
премахване на мантинели

Разширението на Околовръстното шосе на Пловдив трябва да стане проект от стратегическо значение за страната. Това ще настояват експертите от Института за пътна безопасност, които изпращат писмо до министър-председателя Росен Желязков.

За случая съобщи Диана Русинова от Института в интервю за предаването „Ден след ден“ на Радио Пловдив. Тя коментира причините за тежката катастрофа, при която загинаха трима души от едно семейство и последвалия протест с настояване за премахване на мантинелите, които стесняват и без това тясното платно.

Позицията на експертите

Експертите са категорични, че целият трафик на град като Пловдив не може да преминава по път с изчерпан капацитет още от 60-те години. Диана Русинова обясни, че проблемът не са мантинелите:

„Направихме проверка и установихме, че преди поставянето на мантинелите е имало паркирани автомобили, хора, продаващи зеленчуци и плодове, както и нерегламентирани включвания. Има напоителен канал и дървета встрани. По снимките и коментарите на институциите – колата и камионът дори не са закачили ограничителните системи. Това означава, че виновен е шофьорът на камиона, който е връхлетял върху лекия автомобил.“

Призив към държавата

Институтът за пътна безопасност настоява разширението на Околовръстното да се третира като стратегически проект, с ясни срокове и реализация, за да се гарантира безопасност и нормално движение на транзитния трафик около Пловдив.

