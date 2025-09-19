Засилени проверки по пътищата за празниците

Полицията апелира за внимателно шофиране

Над 200 екипа на „Пътна полиция“ ще следят за алкохол, наркотици и скорост

Комисар Мария Ботева – заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП: от 7 септември до днес са засечени над 24 700 нарушения за средна скорост

По време на Европейската седмица на мобилността и Дните на безопасността на пътя, които продължават до 22 септември, по пътищата на страната ще има засилени проверки. Мобилизирани са над 200 екипа на „Пътна полиция“, които ще подпомагат движението и ще следят за нарушения. Това заяви на брифинг пред медиите в Пловдив Комисар Мария Ботева – заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. Тя участва в ХI национална конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ и представи мерките, които ще се прилагат в рамките на Дните на безопасността на пътя – част и от Европейската седмица на мобилността.

„Ще следим за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и за превишена скорост. Контролът ще се извършва с всички налични технически средства както в градовете, така и извън населените места“, обясни комисар Ботева.

Днес и утре е въведено ограничение за движението на товарни автомобили над 12 тона, както и на такива с ремаркета и полуремаркета, по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. Ограничението важи днес от 17:00 до 20:00 часа, утре от 8:00 до 12:00 часа, а на 22 септември – от 14:00 до 20:00 часа.

От началото на кампанията до момента са установени повече от 24 700 нарушения на средната скорост чрез тол камерите. Само от 7 до 17 септември са съставени над 10 000 акта за установени нарушения и повече от 26 500 електронни фиша, а проверените пешеходци са над 13 142.

„Глобите и последствията за нарушителите не са леки, затова апелирам към всички водачи и пешеходци да бъдат отговорни на пътя“, заяви комисар Ботева.

По думите ѝ, прилагането на т.нар. линеен контрол е ключово за безопасността на движението. Патрулни автомобили ще се движат по най-натоварените пътища и магистрали, за да засичат и санкционират нарушенията на място.

Комисар Ботева изтъкна и положителните резултати от последните проверки. „Денят без загинали на пътя – 18 септември, приключи с нито един загинал в България. Това е победа за нас и показва, че засиленият контрол и отговорното шофиране дават резултат. Всеки, който спазва правилата, помага за намаляване на трагичните инциденти“, подчерта тя.

Тя допълни, че от началото на годината до 17 септември са издадени повече от 1 199 000 електронни фиша за нарушения, а над 10 000 акта са съставени на водачи, които са застрашавали живота на себе си и на другите участници в движението.

„Важно е да разберем, че спазването на закона не е просто формалност, а начин да запазим живота си и живота на хората около нас“, каза още комисар Ботева.

В заключение тя апелира към всички участници в движението да се концентрират и да шофират разумно, особено в пиковите почивни дни. „Нашата цел е всяко семейство да се прибере живо и здраво. Затова призовавам – не бързайте, не рискувайте и спазвайте правилата. Само така можем да продължим да имаме дни без загинали на пътя“, завърши комисар Ботева.