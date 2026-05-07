Кой кой е в проектокабинета на Румен Радев?

Кандидатът за министър-председател Румен Радев, излъчен от парламентарната група на „Прогресивна България“, предложи структура и състав на Министерски съвет
Кандидатът за министър-председател Румен Радев, излъчен от парламентарната група на „Прогресивна България“, получи днес от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Румен Радев върна изпълнен получения мандат с предложение за структура и състав на Министерски съвет и обяви „Край на политическата криза„.
Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства.
Министър – председател – Румен Георгиев Радев:
От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19 януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г.
Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска.
През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България.
Владее английски, руски и немски език.
През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой.
Женен, с три деца
Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев:
Гълъб Донев притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен министър-председател на Република България в две последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.
Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.).
Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“.
Владее английски и руски език.
Семеен, с едно дете.
Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Георгиев Пулев:
Александър Пулев е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
В държавното управление заема ключови позиции, включително заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.), където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.
Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от Оксфордския университет, Англия.
Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн, САЩ.
Владее английски език.
Семеен, с едно дете.
Заместник министър-председател – Иво Христов Петров
Иво Христов е роден на 8 октомври 1970г. в Истанбул.
Завършва средното си образование в Атене Роаял в Брюксел. Служи в редовете на Българската народна армия (1988-1990), уволнява се като офицер от резерва.
Завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1994г.
Работи като журналист в RFI-България, NTV, БНТ. Участва в създаването на ББТ, сп.L’EUROPEO и сп.A-specto. Публикува в сп.“Тема“ и в-к „Сега“.
През 2009г. е инициатор на създаването на политическото сдружение Солидарна България.
Преводач на множество романи от Ромен Гари, Маргьорит Дюрас, Тонино Бенакиста, Филип Джиян и други автори.
В периода 2017-2019 е началник на кабинета на президента Радев.
В периода 2019-2024 е член на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, избран от листата на БСП.
През 2021 участва активно в провеждането на кампанията, довела до преизбирането на Румен Радев за президент.
Женен.
Владее френски, английски, руски и испански.
Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов:
Атанас Пеканов е български макроикономист и доктор по макроикономика.
От 2017 година работи в Австрийския институт за икономически изследвания като старши икономист по европейски въпроси и преподава икономическа политика като лектор във Виенския университет по бизнес и икономика.
Вицепремиер по управление на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев (2021) и на Гълъб Донев (2022-2023) с фокус Плана за възстановяване и устойчивост и други европейски програми.
Експерт по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма „Фулбрайт“ в икономическия факултет на университета Харвард. Печелил е и престижни награди от Австрийската икономическа асоциация, Българска народна банка, Фонд “Шмид”. Работил е в Европейската централна банка. Наскоро допринася към най-новата публикация на Европейския университетски институт във Флоренция за бъдещето на Европа.
Завършва бакалавър по икономика във Виена и магистратура по икономическа политика в University College Лондон.
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев
Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали.
В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател. Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в търговското, гражданското и административното право.
Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“. Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право.
Владее руски и немски език.
Женен, с две деца.
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов:
Димитър Стоянов е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на най-високо държавно нивокато министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана.
Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на пожари от въздуха.
Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.
Владее английски и руски език.
Семеен.
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова:
Д-р Велислава Петрова има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката.
В периода 2022–2023 г. заема длъжността заместник-министър на външните работи в три последователни правителства – редовния кабинет на Кирил Петков и двете служебни правителства на Гълъб Донев. Отговаря за европейските въпроси, регионалната политика, икономическата дипломация и отношенията с международните организации. В това си качество представлява България в Съвет „Общи въпроси“ на ЕС и изпълнява функциите на шерпа за заседанията на Европейския съвет. Председателства Координационния механизъм за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и участва в преговорите с Европейската комисия по въпросите, свързани с разширяването на Европейския съюз и членството на България в Шенген.
През последните две години е главен програмен директор в „Centre for Future Generations“ в Брюксел, където координира работата на организацията в областта на европейските политики с фокус върху конкурентоспособността на ЕС. Работата ѝ е насочена към въпросите на стратегическата автономия на Европа в области като изкуствения интелект и отбранителните технологии, както и към изграждането на партньорства между европейските институции, научните среди и индустрията.
Професионалният ѝ път започва в академичната сфера, където защитава докторска степен в областта на инфекциозните заболявания в Университета в Кеймбридж. Впоследствие работи в ООН по теми, свързани със здравните иновации в развиващите се държави, а по време на пандемията от COVID-19 е част от Глобалния алианс за ваксини, където участва в разработването на инвестиционни стратегии за борба с нови патогени. Консултирала е и Световната здравна организация и Световната банка по въпроси, свързани с биотехнологиите и управлението на риска от бедствия.
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов
Николай Найденов е на 51 години и е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право.
В периода 2023 – 2024 г. заема длъжността заместник-министър на труда и социалната политика, пряко ръководи управлението на европейските средства по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програма „Развитие на човешките ресурси“. Неговата експертиза е ключова за координацията на антикорупционните дейности в министерството.
Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерски съвет.
Представлявал България пред институциите на ООН и Съвета на Европа. Избран е за заместник-председател на Правителствения комитет по Европейската социална харта в Страсбург.
Николай Найденов е магистър по „Право“ и по „Международни отношения“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава допълнителни специализации в областите на защитата на правата на човека, обществените поръчки и управлението на човешките ресурси. Към момента е действащ адвокат с фокус върху правното обслужване на бенефициенти по европейски проекти.
Владее отлично френски и английски език.
Семеен, с две деца.
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова:
Наталия Ефремова е юрист, завършила е Право в Софийския университет и притежава магистратура по Финанси.
Започва работа като младши юрисконсулт в Агенцията за държавни вземания към Министерство на финансите. Професионалният й път след 2003 година продължава в здравната сфера, където е член на политически кабинет и здравно аташе в постоянното представителство в Брюксел.
От 2008 година специализира и се занимава с управление на европейски проекти и програми. В Министерството на труда и социалната политика през 2009 година работи като заместник – ръководител на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а през 2012 година става ръководител на Управляващия орган на програмата. След 2017г е заместник главен директор в МТСП.
През август 2022 година заема поста заместник-министър на труда и социалната политика, като отговаря за управлението на европейските фондове, международната дейност. В следващи кабинети след април 2024 година отговаря и за пазара на труда, трудовите и осигурителни отношения. Национален координатор на Европейската детска гаранция.
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев:
Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, избран на поста през ноември 2023 г. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.
В периода 2015 – 2023 г. заема позицията заместник-ректор по учебната дейност (докторанти и продължаващо обучение). Професионалната му кариера в Софийския университет включва още постовете ръководител на катедра „История и теория на културата“ (2011 – 2019 г.) и научен секретар на Философския факултет. Той е създател и ръководител на магистърската програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.
Автор е на редица значими научни публикации и монографии, сред които „Историята и нейните публични употреби“, „Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане“ и „Чужденците в българската следосвобожденска култура“. Научните му интереси са фокусирани върху публичните употреби на историята и управлението на културните процеси.
Проф. Вълчев е магистър по история и философия от Софийския университет. През 1998 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ в Центъра по културознание. През 2023 г. е избран за професор в катедра „История и теория на културата“.
Владее френски и руски език.
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова:
Катя Ивкова е утвърден експерт с над 20-годишен опит в международните отношения, глобалната здравна политика и стратегическото управление на здравеопазването. Понастоящем тя заема поста директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерство на здравеопазването, координира ангажиментите на страната ни към Европейския съюз и ключови международни организации като ООН, СЗО, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР. От 2024 г. заместник-представител на Република България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) за мандата 2024–2027 г.
През 2023 г. Катя Ивкова заема поста заместник-министър на здравеопазването, като отговаря за ключови ресори като международното сътрудничество, европейските проекти, електронното здравеопазване и правата на пациентите.
Ръководи българската делегация по време на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева и представя страната ни в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Професионалният ѝ път е тясно свързан с Министерството на здравеопазването, където преминава през всички нива на експертно израстване – от управление на донорски програми и оперативни проекти до началник на отдел и директор. Притежава мащабен опит в управлението на европейски проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е доказан лидер в преговорите по въпросите на глобалното здраве.
Магистърски степени – по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София, завършена с пълно отличие, и по „Международни отношения“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специализирала е здравна дипломация, стратегическо планиране и електронно управление в престижни международни форуми в Австрия, Гърция и България.
Владее отлично английски и руски език. Омъжена.
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев:
Иван Василев има дългогодишна експертиза в сферата на икономиката и финансите, както и в създаването и управлението на икономически политики и технологични проекти.
От 2023 до септември 2025 е заместник-кмет на Столична община в направление “Финанси и здравеопазване”, а временно и по “Обществено строителство”.
В продължение на четири години Иван Василев е член Управителния съвет Българската предприемаческа асоциация BESCO и е заемал позицията директор “Политики и стратегии”. Съавтор е на промените в Търговския закон, свързани със създаването на нов вид дружество – Дружество с променлив капитал, както и на промените, стимулиращи привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина. Фокус на работата му е трансформация на икономиката на страната в посока индустриите с висока добавена стойност.
Преди това, в продължение на пет години, е член на Управителния съвет на първата българска децентрализирана автономна организация Кооперация “Комрад Кооператив”. Василев притежава и дългогодишен опит в създаването на софтуерни продукти в областта на изкуствения интелект и блокчейн технологиите. Владее английски и ползва немски и руски. Притежава магистърска степен по финанси и бакалавър по икономика от Университета за национално и световно стопанство.
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков:
Арх. Иван Шишков е утвърден експерт с мащабен опит в архитектурата, градоустройството и държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община.
Понастоящем работи като архитект-проектант на свободна практика, прилагайки натрупания експертен опит в реализацията на значими инфраструктурни и устройствени проекти.
Завършва висшето си образование във ВИАС (днес УАСГ) в София, където придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“. Средното си образование завършва в Техникума по строителство „Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителен техник“.
Семеен.
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова:
Ива Петрова има богат професионален опит в енергетиката, както в административния, така и в корпоративния сектор.
Тя започва професионалния си опит през 2000 г. в Министерството на енергетиката, където достига длъжността директор „Енергийни пазари и преструктуриране“ през 2008 г. В последствие – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор „Проекти и инвестиции“ в Българския енергиен холдинг.
Г-жа Петрова е работила също в частния сектор, като съдружник в компания за управленско консултиране на енергийни и ютилити компании в Региона. От м. септември 2021 заема поста заместник-министър отново в Министерство на енергетиката, като отговаря за пазари, стратегия, реформи и инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на интеграция и оползотворяване на възобновяеми източници, енергийна ефективност, инфраструктура, либерализация на пазара.
Като заместник-министър ръководи и участието в процеса на вземане на решения на Общностно ниво и ръководство на РГ 14 „Енергетика“.
От 2000 г. г-жа Петрова е хоноруван асистент към Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски“, като в момента води курсове в областта на мениджмънта и маркетинга на енергийни и ютилити компании в магистърски програми.
Получава висшето си образование с магистърска специалност „Стопанско управление“ в Софийския университет.
Завършила е и следдипломна квалификация в University of Birmingham, Великобритания. Притежава специализации в Унгария, Япония, Белгия.
Владее английски език, ползва италиански език.
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев:
Георги Пеев е експерт с над 20-годишен доказан опит в сферата на гражданското въздухоплаване, стратегическото управление и международното сътрудничество.
От 2014 г. той е генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Под негово ръководство предприятието постига високи стандарти в безопасността и ефективността на аеронавигационното обслужване, утвърждавайки водещата роля на България в регионален и европейски план.
Георги Пеев представлява страната ни в най-високите нива на управление на европейското въздушно пространство. Той е член на Временния съвет (Provisional Council) на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL) и на Управителния съвет на съвместното предприятие SESAR 3 JU – ключов орган за иновациите в единното европейско небе. Член е на Изпълнителния комитет на европейския офис на Организацията на гражданските доставчици на аеронавигационно обслужване (CANSO) и участва активно в управлението на Функционалния блок въздушно пространство „Дунав“ (DANUBEFAB).
Професионалната му кариера в ДП РВД започва през 2002 г. като ръководител полети, преминавайки през позициите на инструктор, началник отдел и директор на дирекция „Управление на въздушното движение“.
Георги Пеев е магистър-инженер по специалност „Експлоатация на електронно-приборна авиационна техника (Ръководител полети)“ от Техническия университет – София. Специализирал е в Института за аеронавигационно обслужване на EUROCONTROL и в Германското ръководство на въздушното движение (DFS).
Владее свободно английски език. Семеен, с едно дете.
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски:
Пламен Абровски е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика (ОСП) с управленски опит на национално и международно ниво. Неговата експертиза е фокусирана върху стратегическото развитие на аграрния сектор и защитата на интересите на земеделските производители в рамките на европейските механизми за финансиране.
В професионалната си кариера заема ключови държавни позиции, като в периода 2021 – 2022 г. е народен представител и председател на Комисията по земеделие, храни и гори в 46-ото и 47-ото Народно събрание. Бил е съветник на министъра на земеделието по въпросите на европейското финансиране и международното сътрудничество, както и председател на Управителния съвет на Североизточното държавно горско предприятие (СИДП).
Международният му авторитет се гради върху петгодишния му мандат като дипломат в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел (2010 – 2015 г.). Основен преговарящ от страна на България по законодателния пакет за ОСП за периода 2014–2020 г. Главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации и юридическата му практика в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Пламен Абровски е магистър по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Притежава задълбочени познания в административното и търговското право, както и в механизмите за прилагане на държавните помощи в земеделието. Специализирал е в защитата на бенефициентите по европейски програми и в изготвянето на стратегически анализи за агросектора.
Владее отлично английски език и ползва руски. Семеен, с две деца.
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова:
Росица Карамфилова е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на Президента на Република България. Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).
Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и международни проекти в сферата на екологията.
През 2001 г. се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. През 2007 г. защитава образователна и научна степен „Доктор“ в същата научна област с дисертация на тема, свързана с иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“.
Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София (2011–2012 г. и 2023–2025 г.) и е автор на множество научни публикации в специализирани издания.
Владее английски и руски език.
Омъжена, с едно дете.
Министър на културата – Евтим Петров Милошев:
Евтим Милошев е български продуцент, медиен мениджър и обществено ангажирана личност с дългогодишен принос към развитието на българската медийна, културна и обществена среда.
Роден е на 2 май 1968 г. в гр. София. Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а впоследствие специализира режисура на игрален филм в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.
Професионалният му път започва в Българската национална телевизия в периода на ключовите обществени и медийни промени в България, а през годините се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в българската аудио-визуална индустрия и културен живот.
Като продуцент и режисьор реализира значими телевизионни, филмови, сценични и обществени проекти за всички национално представени телевизии, както и редица благотворителни и културни инициативи с обществено значение.
Евтим Милошев е сред учредителите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България и дългогодишен неин председател, с активен принос към развитието на българската телевизионна и филмова индустрия и усъвършенстването на професионалната среда в сектора.
През периода 2024–2025 г. заема поста служебен министър на туризма на
Република България в служебни правителства.
За своя принос към българската култура и обществен живот е удостоен с редица престижни отличия, сред които „Златен век“ на Министерството на културата, Почетния знак на Президента на Република България, наградата „Златно перо“ и други.
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров:
Д-р Илин Димитров е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност и държавната администрация. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 – 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.
Понастоящем е преподавател в Икономически университет – Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики.
Притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“, „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна.
Владее английски, немски и руски език.
Женен, с две деца.
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов:
Енчо Керязов е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.
Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен век“.
Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.
Владее руски и английски език.
Разведен.
