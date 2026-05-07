Румен Радев: Край на политическата криза

Президентът връчи мандат за кабинет с 4 вицепремиери и 18 министри, фокус върху цените, бюджета и икономиката

Кандидатът за премиер представи нова структура на Министерския съвет и обеща стабилно управление и ускорена дигитализация

Новият кабинет залага на административна реформа, инвестиции и възстановяване на доверието в институциите



Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, който представи структура и състав на нов Министерски съвет с амбицията за „стабилно управление“, ускорен икономически растеж и възстановяване на доверието в институциите.

„Българските граждани сложиха край на политическата криза“, заяви Радев по време на церемонията, като подчерта, че резултатът от последните избори е дал ясно парламентарно мнозинство и мандат за стабилно управление.

Основните приоритети: цени, бюджет и съдебна реформа

В първото си изявление като кандидат за премиер Румен Радев очерта няколко спешни задачи пред бъдещия кабинет:

овладяване на „галопиращите цени“;

приемане и стабилизиране на бюджета;

изясняване на размера на т.нар. „скрит дефицит“;

избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат;

запазване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост;

ускорена дигитализация и стимулиране на инвестициите.

По думите му правителството ще работи не само по краткосрочните кризи, но и по „политики с дългосрочен хоризонт“, насочени към модернизация на държавата и икономически растеж.

По-малко министерства и преструктуриране

Новата структура на кабинета включва 18 министерства и 4 вицепремиери. Радев обяви, че администрацията ще бъде оптимизирана чрез сливане на досегашни ведомства.

Най-сериозната промяна е в секторите икономика, иновации и електронно управление, които се преструктурират в две нови министерства:

Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията;

Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Според кандидата за премиер целта е не просто съкращаване на администрацията, а „по-добри условия за инвестиции, стабилна нормативна среда и ускоряване на дигитализацията“.

Четирима вицепремиери

В предложения кабинет са предвидени четирима заместник министър-председатели:

Галъп Тонев – вицепремиер и министър на финансите;

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията;

Иво Христов Петров – вицепремиер;

Атанас Еканов – вицепремиер.

Част от ключовите министри

Сред по-известните имена в предложения кабинет са:

Иван Демерджиев – вътрешни работи;

Димитър Стоянов – отбрана;

Иван Шишков – регионално развитие;

Евтим Милошев – култура;

Русица Карамфилова-Благова – околна среда и води;

Пламен Абровски – земеделие.

Анализ: кабинет на стабилизацията или експертен преход?

Още с първото си изявление Румен Радев даде знак, че кабинетът ще се опита да се позиционира като управление на „стабилността и прагматизма“, а не на ярката партийна конфронтация. В речта му почти липсваше идеологически заряд, за сметка на акцент върху бюджет, цени, инвестиции и административна ефективност.

Прави впечатление и опитът за засилване на икономическия профил на управлението – чрез отделно министерство за инвестиции и индустрия и ясно заявен приоритет върху дигиталната трансформация.

Същевременно кабинетът стъпва върху сравнително ограничен политически хоризонт – първите тестове ще бъдат още в следващите седмици с бюджета, ценовия натиск и очакваните спорове около съдебната реформа.

Президентът Илияна Йотова заяви, че указът за гласуване на правителството ще бъде издаден незабавно, а още утре Народното събрание трябва да започне дебатите по новия кабинет.