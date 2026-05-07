Ето го новото правителство на България

Президентът връчи мандат за сътавяне на правителство на Румен Радев
Още днес Йотова издава Указ за гласуването му и го внася в НС
Държавният глава Илияна Йотова връчи в 17 ч. днес проучвателния мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“ (ПБ) – Румен Радев.
Румен Радев върна изпълнен получения мандат с предложение за структура и състав на Министерски съвет. Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства:
Министерски съвет включва;
Министерство на финансите;
Министерсво на вътрешните работи;
Министерство на отбраната;
Министерство на външните работи;
Министерство на правосъдието;
Министерство на труда и социалната политика;
Министерство на образованието и науката;
Министерство на здравеопазването;
Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията;
Министерство на иновациите и дигиталната трансформация;
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Министерство на енергетиката;
Министерство на транспорта и съобщенията;
Министерство на земеделието и храните;
Министерство на околната среда и водите;
Министерство на културата;
Министерство на туризма;
Министерство на младежта и спорта.
Предложеният състав на Министерски съвет е:
Министър – председател – Румен Георгиев Радев;
Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев;
Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Георгиев Пулев;
Заместник министър-председател – Иво Христов Петров;
Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Петров Милошев;
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.
В речта си Румен Радев обяви „край на политическата криза“.
Връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“ бе предаван на живо във фейсбук профила на президента Илияна Йотова.