Кой има имен ден на 16 септември?

На 16 септември православната и католическа църква почитат Св. Людмила Чешка, княгиня и мъченица от IX-X век, чието житие е свързано с покръстването на Чехия и възпитанието на нейния внук, свети Вячеслав.
Людмила била родена около 860 г. като дъщеря на славянския княз Славибор. След като съпругът ѝ Боривой I приема християнството, заедно помагат за разпространението му сред народа.
След смъртта на съпруга си Людмила става регент за малкия Вячеслав, но поради враждебни сили в двора, по заповед на свекървата си Драгомира, бива удушена в нощта между 15 и 16 септември 921 г.
Имен ден празнуват всички, носещи имената Людмила и Людмил. Името е от славянски произход и означава „люби народа“ или „който обича хората“.
Честит имен ден на именниците! Бъдете здрави и вдъхновени от примера на светицата.
213 коментари
п»їActually, I came across a great article regarding ordering meds from India. The site discusses CDSCO regulations on prescriptions. If you are looking for factory prices, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# online shopping pharmacy india. It helped me.
п»їRecently, I found an informative guide about Indian Pharmacy exports. The site discusses WHO-GMP protocols on prescriptions. In case you need factory prices, visit this link: п»їread more. Hope it helps.
п»їTo be honest, I came across an informative resource about Indian Pharmacy exports. It explains how to save money for ED medication. If anyone wants cheaper alternatives, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine home delivery. Good info.