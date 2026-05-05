Пловдивчани са дишали чист въздух през целия април

140 планови и 160 извънредни проверки са извършили през април експертите на РИОСВ – Пловдив, сочи отчета на институцията за месеца. В резултат на осъществения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на установени нарушения. Съставени са три акта за административни нарушения – два на физически лица за неизпълнение на задължения по Закона за биологичното разнообразие, свързани с регистрация на екземпляри от защитени видове птици и един на дружество за нарушение на изискванията за отчетност на дейностите с отпадъци.

През отчетния период в инспекцията са постъпили 32 сигнала и 48 жалби, като на всички тях е реагирано своевременно. Сред по-значимите случаи е сигнал за унищожаване на екземпляри от защитения растителен вид родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) в находище в землището на с. Горнослав, община Асеновград, което е в процедура за обявяване за защитена местност. При извършената незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив, съвместно със сигналоподателя, са установени унищожени растения, изтръгнати заедно с почва и мъх и укрити в подножието на скалите. За случая е сезирана Окръжна прокуратура – Пловдив. Във връзка с получен сигнал за щета, причинена от кафява мечка, по заповед на директора на РИОСВ – Пловдив е назначена и проведена комисия за установяването ѝ на територията на ДЛС „Тракия“, местност „Тъмраш“, с. Лилково, община Родопи.

В рамките на дейността по опазване на биоразнообразието за лечение в Спасителния център за диви животни – Стара Загора са изпратени три птици от защитени видове, намерени в безпомощно състояние – горска ушата сова, зеленонога водна кокошка и бухал.

Извършени са общо 24 планови проверки по Закона за защитените територии – 20 в резерват „Червената стена“, 3 в защитени местности („Нощувка на малък корморан“ и „Находище на блатно кокиче“ в землищата на с. Виница и с. Градина) и 1 на природна забележителност „Фосилни находки“, като при всички не са установени нарушения. Осъществен е и превантивен контрол по Закона за лечебните растения на билкозаготвителен пункт в с. Руен, както и проверки на защитени зони „Река Марица“ и „Марица-Пловдив“, при които също не са констатирани нарушения.

При осъществяването на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда са изготвени 220 писма до възложители и институции. В сферата на превантивния контрол са разгледани 163 инвестиционни предложения, планове и програми.

Извършени са проверки по изпълнение на условията в издадени комплексни разрешителни на регионални депа за отпадъци в Асеновград и Карлово, както и на производствена площадка в с. Катуница.

За осигуряване на прозрачност и информираност на обществеността, на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив са публикувани 514 документа.

Добра новина е, че през април не са регистрирани превишения на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10) в двата автоматични пункта за контрол на качеството на въздуха в Пловдив – „Каменица“ и „Тракия“.

През април РИОСВ – Пловдив организира и традиционната си кампания по повод Деня на Земята – 22 април, под мотото „Нашата сила, нашата планета“. В рамките на кампанията бяха реализирани четири инициативи, насочени към деца, ученици, гимназисти и студенти. Те имаха за цел да насърчат отговорното отношение към природата, опазването на чистия въздух и водите, устойчивото използване на ресурсите и грижата за екосистемите.