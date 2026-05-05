Времето в Пловдив на 5 май 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 16 мин. и залязва в 20 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 15 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8° С.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 23° С.

