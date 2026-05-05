Бургаският инфлуенсър Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа, след като е установено, че чрез публикации в социалните мрежи е отправял призиви към гражданско неподчинение, съобщи NOVA телевизия.

Освен това е задържан и за неизпълнение на полицейско разпореждане. По случая са извършени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

Към момента няма допълнителна информация за повдигнати обвинения, а действията по случая продължават в рамките на досъдебната проверка.

Стоян Колев е инфлуенсър и създател на онлайн съдържание, който добива популярност основно в социалните мрежи с видеа и стриймове с провокативно онлайн съдържание. Освен като инфлуенсър, той е познат и от участия в различни онлайн формати и подкасти, където разказва лични истории и коментира социални теми, често в провокативен стил.

