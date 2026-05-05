Пловдив се сбогува с Искра – вярното куче от Главната

Мнозина пловдивчани познават Камен – тихия мъж от Главната, винаги в компанията на своето куче Искра. Двамата често стояха до Джумаята и бяха неразделни, превръщайки се в част от ежедневния ритъм на центъра.

В последно време Искра беше трудно подвижна и не виждаше добре. Камен до последно се грижеше за нея, въпреки трудностите. Возеше я на количката си. Искра винаги беше нахранена, а в студено време пловдивчани я виждаха облечена и завита.

На 4 май Искра си отиде на 19 години – възраст, до която малко кучета достигат.

Снимка на корицата: Plamen Denchev/Facebook