Петър Витанов (ПБ): „Тези, които очакват радикален краен ляв завой – няма да е така. Имаме позиции, до които се доближават почти всички европейски лидери

ГЕРБ ще подкрепи правителството на Радев за рязане на бюджетни разходи

Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората, декларираха от ДПС

ДБ: Конструктивна опозиция ще сме, но няма да си мълчим, ако властта се отклони

Асен Василев постави на първо и второ място въпросите свързани с премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Лидерът на Прогресивна България Румен Радев не дойде лично на политическите консултации при президента Илияна Йотова. Групата е водена от председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ в Парламента Петър Витанов, както и депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев, Пламен Николов.

По време на откритата за журнаалисти част от разговорите Петър Витанов подчерта, че главния приоритет на спечелилите изборите на 19 април е сигуронстта – икономическа, социална и съдебна.

„Акцент и фокус върху работата на НС и МС ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстановят справедливостта. Съзнаваме и тези скрити, подводни камъни, които имаме“, добави Витанов.

Относно външната политика, Витанов коментира: „тези, които очакват радикален краен ляв завой, няма да е така, имаме позиции, до които се доближават почти всички европейски лидери“.

В самото начало президентът Йотова поздрави депутатите за „крупния успех“.

„Българите гласуваха за стабилна България и стабилно правителство и сигурност. Нова е политическата ситуация, защото от вас ще зависи всичко от тук нататък. За първи път от две десетилетия спечелихте мнозинство, хората ще разпознават кой носи отговорността за това.“

Държавният глава припомни, че страната е с удължен бюджет за втори път.

„Служебното правителство се справи донякъде, но не достатъчно, за да защити най-бедните и уязвими хора в страната, които страдат от това невероятно покачване на цените„, коментира тя.

По думите ѝ приемането на бюджет 2026 е от първостепенна важност в дневния ред на Народното събрание.

Гълъб Донев определи ситуцаията с бюджета като „катастрофална“. Като основни приоритети и първи задачи на бъдещото правителство бяха очартани: преструктуриране на бюджетните разходи, опит за спасяване на част от евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и евентуален нов дълг, за да се осигурят средства за социални плащания и пенсии до края на годината и „борбата със завлядната държава“.

След края на срещата говорителят на коалицията Антон Кутев заяви пред журналисти, че

„До края на седмицата ще има правителство“.

Припомняме, че от коалицията потвърдиха през изминалата седмица, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България.

„Прогресивна България” би получила подкрепата на доскорошната управляваща партия и настояща опозиционна формация ГЕРБ за бюджет и реформи, включващи съкращаване на разходи и намаляване на дефицита. Това стана ясно от думите на депутата Томислав Дончев, който заедно с Рая Назарян и Йорданка Фандъкова представи партията на Бойко Борисов на консултациите за кабинет при президента Илияна Йотова.

Рая Назарян коментира, че ГЕРБ ще подкрепи изборът на нов Висш съдебен съвет, а Томислав Дончев добави, че формацията на Бойко Борисов ще подкрепи и законопроектите, свързани с усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост.

След закритата част на срещата Томислав Дончев коментира пред журналисти, че едва ли „Прогресивна България“ ще получи подкрепа от ГЕРБ за избора на правителство, тъй като „не е нормално опозицията да гласува „за“ за кабинет“.

Малко преди обяд президентът Илияна Йотова посрещна на „Дондуков“ 2 представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“.

„Нашата амбиция е до края на седмицата е да има ново правителство на България„, каза тя.

Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми, декларираха от ДПС.

„Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората – да живеят достойно, за семействата и за нашите младежи. Относно бюджета – ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, общините и хората,“ заяви зам.-председателят на групата депутати Айтен Сабри.

От ДПС заявиха, че осъзнават новата реалност и че ще бъдат конструктивна опозиция. Зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов призова час по-скоро кабинетът на „Прогресивна България“ да поеме отговорнност.

След тях, ооколо 14 часа за консултации при Йотова влязоха представители на парламентарната група на „Демократична България“.

„Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Ние ще бъдем конструктимна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела„, каза Божидар Божанов.

По думите му, в последните дни след изборите темата за модела Пеевски-Борисов „изчезна от думите на бъдещите управляващи и бе заменена с общи формулировки“ и добави, че ДБ като опозиция ще следи „моделът да бъде напълно демонтиран, за да не се случи поредно прегрупиране„.

ДБ подготвя мащабен пакет от мерки срещу инфлацията и влиза в бюджетния дебат с конкретни приоритети. Това обяви Ивайло Мирчев на брифинга след консултациите.

Консултации с представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“



Преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата поиска лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по време на консултациите с президента Илияна Йотова.

Той се спря много подборно на икономическата ситуацията в страната.

„В момента във Фискалния резерв има 6.5 милиарда евро. От тях 2 милиарда са достатъчни, за да се гарантира Сребърния фонд. „Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“ трябва да бъде много внимателно обосновано.“

Василев постави на първо и второ място въпросите свързани с премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Няма да подкрепим предложеното от „Прогресивна България“ правителство – гражданите ни отредиха ролята на опозиция“, категоричен бе той пред медиите след консултациите.

„Приоритет на правителството е да задейства приемането на двете правосъдни реформи, за да се отпушат парите по ПВУ – срокът е 30 юни. Ако не ги получим – разходите ще бъдат направени, но няма да получим приходите от Европейската комисия.“ – това заяви още лидерът на ПП.

От друга страна стана ясно, че партитя ще подкрепи коалицията около Румен Радев „Прогресивна България“ в намерението ѝ да вдигне тавана на дълга, за да се осигурят парите за пенсии и социални плащания до края на годината.

„Ще държим високо в нашите приоритети избора на антикорупционна комисия и избора на членовете на ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да могат да се получават и от обществените и професионалните организации„, коментира Николай Денков.

От Възраждане поискаха иницииране от страна на Йотова на референдум за връщане на българския лев.

Преди края на работния ден президентът Илияна Йотова прие на консултации и последната парламентарна група в 52-рото Народно събрание – тази на „Възраждане”. На срещата не присъства лидерът Костадин Костадинов. Ангел Славчев, Георги Хрисимиров, Ивайло Чоргов и Светослав Тодоров са представителите на партията, който дойдоха на „Дондуков” 2.

„Четири теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас. Но аз лично съм потресен от това, което чух днес от Гълъб Донев. Буквално каза, че още не са встъпили, но ще се тегли нов дълг. Това автоматично означава, че България тръгва по дълговата спирала – това, което ние предупреждавахме. Предстои ни гръцки сценарий. Трябва да се проведат разговори за връщането на българския лев. Нечувана е инфлацията за последните години и затова искаме връщане на българския лев. Ще използвам да Ви припомня, г-жо Йотова, че 604 хиляди българи се подписаха за референдум за отлагане за влизане на България в еврозоната, след това управляващите от ГЕРБ, ПП-ДБ, БСП, отхвърлиха това, въпреки че бяхме изпълнили всички изисквания на закона. След това вашият предшественик Румен Радев инициира референдум буквално преди година. Вие тогава подкрепихте. И вие сте се борили за тази кауза през годините. Време е на дела да докажем думите си”, каза Ангел Славчев.

Консултациите можеше да бъдат проследени на живо във Фейсбук страницата на президенста Йотова.