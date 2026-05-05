„Букварите на поколения българи“ гостуват в Цар-Симеоновата градина

Издателство „Просвета“ представя в уникална изложба 80- годишната история на букварите, с които пораснахме

През месец май Пловдив е домакин на изложбата на открито „Букварите на поколения българи“. Експозицията е разположена в пространството край фонтана „Деметра“ в Цар-Симеоновата градина.

Инициативата се осъществява от издателство „Просвета“ с подкрепата на Община Пловдив и представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 г. до днес.

Проектът е реализиран от Свобода Цекова и Антон Стайков и разглежда буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години.

Поводът за експозицията е 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Официалното представяне ще се състои на друга ключова дата – 11 май, Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, от 17:00 ч. на пл. „Централен“, пред сградата на Военния клуб. Събитието ще бъде съпътствано с концертна програма със специалното участие на Стажантски състав на хор „Детска китка“ с диригент Джулия Узунова и пианист Соня Запрянова. Вход свободен.

Експозицията ще бъде свободно достъпна за всички жители и гости на града до 2 юни и ще даде възможност на всеки да открие букварчето, с което е направил своите първи стъпки в ограмотяването.