300 хиляди евро. Това е цената, която общината е готова да плати, за да придобие 100% от собствеността на емблематичната Къща с кулата на Сахат тепе, която се руши от години и към днешна дата е опасна сграда.

Общински съвет прие предложението на градската управа да се направи публична инвестиция, за да бъде възстановена великолепната сграда в пълния си блясък и да заживее отново с нови функции. Това ще бъде възможно, ако частният собственик, който притежава един от етажите, бъде удовлетворен финансово с въпросните средства и приеме да продаде частта си, за да се развърже веднъж и завинаги този сложен възел.

Ето как може да изглежда Къщата с кулата, според визуализация на потребител във Фейсбук

Ако това се случи от район Централен са готови да реагират мигновено. Кметът Георги Стаменов припомни за Под тепето, че на бюрото му седи дареният миналата година от специализирания курс Шайо – България по опазване на недвижимото културно наследство проект, изготвен на база конструктивно и архитектурно обследване.

„С ВиК и ел. проектите можем да издадем строително разрешение и да търсим финансиране за реставрацията на сградата. Ще се опитаме да го намерим през програмите за енергийна ефективност с мерките за паметници на културата след идването на новото правителство. Най-резонно е районните администрации да сме бенефициенти по подобни проекти, тъй като сме по-гъвкави. Ако бъде откупен частния дял и Къщата с кулата стане общинска собственост можем да мислим за промяна на облика на цялата зона. След евентуалната реставрация постройката следва да има други функции, като може да се мисли в посока културен център или административна сграда“, обясни Георги Стаменов.

Той посочи, че в частите на Жилфонд в Къщата с кулата вече няма живущи.