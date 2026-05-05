Монтираха макет на купата на Джиро край Водната палата

Броим дните до Giro d’Italia
Пловдив влиза в последната права на подготовката за едно от най-големите спортни събития в света – Giro d’Italia. Символът на надпреварата вече е в града – впечатляващата купа бе монтирана на кръговото кръстовище при Водната палата. Тази сутрин общински служители озеленяваха и облагородяваха самото кръгово кръстовище, покрай което в неделя ще преминат световните звезди в колоезденето малко след старта на последния етап в България с финал в София.
„Ще го посрещнем подобаващо“, заяви кметът, който заедно със заместник-кмета по култура Пламен Панов и директора на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев проследи монтажа.
Големият ден – 10 май
Кулминацията ще бъде на 10 май, когато градът ще се превърне в сцена на спорт и празник:
- Пъстро шествие ще тръгне от Римския стадион
- Официалният старт на състезанието ще бъде даден от площад „Централен“
- Хиляди ще се включат в традиционното велошествие с томбола и награди – 20 велосипеда и още десетки изненади
Култура, музика и вино
Паралелно със спортната програма, Пловдив ще предложи и богата културна афера:
- Концерт на „Фондацията“ на Античния театър със свободен вход
- Дефиле „Вино и гурме“ в Стария град
- DJ партита, арт инсталации и събития за всички възрасти
Градът вече „кипи от живот“ в очакване на Джирото, което ще бъде гледано от милиони по света. Пловдив се готви не просто да бъде домакин, а да превърне събитието в истински празник за жители и гости.
Видях, тъкмо я монтираха. И си помислих, на това мъничко и претоварено кръгово, където минаването е на късмет, всяка една такава красота само отвлича вниманието. А там трябва очите да са на четири. Изнервени шофьори се надпреварват кой да мине преди другия. Пак добре, че го няма вече светещият тотевски фонтан, вечер си беше кошмар пълен. Бяха го изтипосали за да е по-скъпо.
Иначе пари в бюджета няма. Даааа