Гледаме Джиро д’Италия на живо: наръчник за зрители по българските етапи

Дежурен Редактор 11:15ч, понеделник, 4 май, 2026
Джиро д’Италия идва в България – и това не е просто поредното спортно събитие, а най-мащабното състезание от подобен ранг, стъпвало у нас. Да, всяка секунда може да се проследи удобно от дивана по Eurosport и HBO Max, но истинското преживяване е край трасето – там, където скоростта, шумът и адреналинът се усещат буквално на метри.

Ако сте решили да видите звездите на световното колоездене на живо, има няколко важни неща, които трябва да знаете.

Какво трябва да знаете предварително

Колоезденето не е като футбола или тениса – тук действието минава за секунди, а достъпът до ключови точки е строго контролиран.

Зоните около старта и финала са затворени
Там се влиза само с акредитация и то часове по-рано. Ако отидете в последния момент, най-вероятно няма да видите нищо.

Подгответе се за ходене пеша
Паркинги за публика практически няма – местата са заети от отбори, медии и организация. Добрата гледна точка често означава разходка.

Най-близкият контакт е при отборните автобуси
Това е мястото, където можете да видите колоездачите отблизо – най-често на финалите.

Как да се държим край трасето

Да гледаш Джирото на живо е привилегия, но и отговорност.

Какво да правите:

  • Аплодирайте, викайте, създавайте атмосфера
  • Насладете се на празника – това е част от шоуто

Какво да не правите:

  • Не излизайте на пътя в последния момент
  • Не пресичайте без да сте сигурни, че няма колоездачи
  • Не оставяйте предмети (чанти, фотоапарати)
  • Не посягайте към колоездачите или велосипедите им

Важно:
Не се опитвайте да вземете бидон (бутилка за вода) „в движение“. Ако попитате учтиво след финала, шансът да получите сувенир е много по-голям.

Най-добрите места за гледане

Етап 1: Несебър – Бургас – Созопол

  • Старият Несебър – неутралната зона, бавно темпо, отлична видимост
  • Бургас – бул. „Демокрация“ и „Иван Вазов“ (колоната минава два пъти, включително финал)
  • Созопол – Шофьорски плаж и обиколката около града дават близък контакт и повече време за наблюдение

Етап 2: Бургас – Велико Търново

  • Сливен – градска среда с добра видимост
  • Проход Вратник – за любителите на изкачванията и драматичните моменти
  • Велико Търново – финалът обещава зрелище в историческа атмосфера

Етап 3: Пловдив – София

  • Пловдив – старт от площад „Централен“ и преминаване през тунела
  • Пазарджик – удобни градски точки
  • Боровец и Самоков – планински участъци с ключови атаки
  • София – финалът пред парламента

Да гледаш на живо или по телевизията?

Истината е – и двете си струват.

Пред телевизора получавате всяка секунда, анализи и коментар на български. На живо обаче получавате нещо друго – емоцията, шума на колоната, усещането, че си част от най-голямото колоездачно шоу в света.

Джиро д’Италия не е просто състезание – това е подвижен спектакъл, който минава през градове, планини и хора. Българските етапи са рядък шанс да го видим отблизо.

Ако решите да сте край трасето – отидете подготвени, изберете внимателно мястото си и просто се насладете.

Защото това не се случва всеки ден.

