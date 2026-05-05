Традиционната пролетна обща изложба „Цветове“ на Дружеството на пловдивските художници ще се проведе от 5 май до 3 юни 2026 г. в Зала „2019“ към Градска художествена галерия – Пловдив.

Ежегодната артистична проява, посветена на светлината и възраждането на живота, ще се открие на 5 май в 18:00 ч. от председателя на ДПХ Панайот Панайотов.

Обичайно пролетната изложба събира над 100 участници – всеки със своето автентично творческо присъствие. Живопис, графика, скулптура, рисунка, N форми, приложни изкуства – „Цветове“ е пространство за среща на художниците на Пловдив и тяхната публика, за общуване и споделяне на чистата радост от живота.

Осъществява се с финансовата подкрепа на Община Пловдив, програма Култура, компонент „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на Община Пловдив.