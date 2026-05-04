Ето кои улици и булеварди ще се затварят за Джирото

Движението на автомобили по няколко улици и булеварди ще бъде спряно тази неделя, 10 май, между 5 и 14.30 ч. заради преминаването на етап 3 от колоездачното състезания Giro d’Italia през Пловдив, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Ето кои участъци ще са затворени:

– бул. „Цар Борис III Обединител”, в участък от кръстовище с бул. „Христо Ботев“ до кръстовище с бул. „България“;

– бул. „България“, в участък от кръстовище с бул. „Цар Борис III Обединител“ до кръгово кръстовище с републикански път II- 86;

– ул. „Иван Вазов“ в участък от площад „Централен“ до кръгово кръстовище с бул. „Руски“;

– ул. „Авксентий Велешки” в участък от кръстовище с бул. „Христо Ботев“ до кръстовище с ул. „Булаир“;

– ул. „Булаир” в участък от кръстовище с ул. „Авксентий Велешки“ до кръстовище с ул. „Цар Асен“;

– ул. „Цар Асен” в участък от кръстовище с ул. „Булаир“ до кръстовище с ул. „Цанко Дюстабанов“;

– ул. „Цанко Дюстабанов” в участък от кръстовище с бул. „Цар Борис III Обединител“ до кръстовище с ул. „Цар Асен“.

Всички булеварди и улици, които пресичат горепосочените участъци, се затварят в зоната на кръстовищата за времето от 5 ч. до 14:30 ч. на 10.05.2026 г.