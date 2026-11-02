От микроскопа до творческата маса: район „Северен“ събра малки откриватели

Практически занимания по проект „Център за таланти“ превърнаха есенната събота в приключение с нови знания и творчество

На едната маса – семена под микроскоп. На другата – есенни листа, цветни моливи и детски рисунки. А навсякъде – любопитство и желание за откривателство. Така изглеждаше парк „Рибница“ по време на инициативата „Есен с вкус на вдъхновение“, организирана от район „Северен“ на 31 октомври.

Малките участници имаха възможност да погледнат отблизо света на растенията, да наблюдават семена и природни образци и да научат повече за тяхното развитие. Практическите демонстрации превърнаха обикновени на пръв поглед природни елементи в интересен обект за изследване.

Не по-малко оживено беше и в творческите работилници, където есенните багри оживяха върху хартията. С рисунки и природни материали децата създаваха свои композиции, експериментираха с различни техники и показаха колко разнообразно може да бъде детското въображение.

Зад тези занимания стои и по-голямата цел на проекта „Център за таланти“ – да предоставя допълнителни възможности за откриване и развитие на способностите на децата чрез практически опит, творчество и нови предизвикателства.

Да наблюдаваш, да опиташ сам и да откриеш нещо ново – именно това превърна есенната среща в парка в повече от обикновено занимание на открито.

С инициативата район „Северен“ продължава да развива образователни дейности, които насърчават самостоятелното мислене, творческата изява и интереса към света. Защото талантът невинаги се проявява веднага – понякога е необходима само една възможност, за да бъде открит.

–

Инициативата се реализира по проект „Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район „Северен“, община Пловдив“, Договор № BG05SFPR001-2.003-0086-C01, по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз.