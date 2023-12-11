Двама шофьори са ранени при катастрофа на пътя Пловдив-Пазарджик

Двама в болница след произшествие на кръгово кръстовище Орта хан между Пловдив и Пазарджик в петък вечер.

Сигналът е получен в РУ- Стамболийски около 20.30 ч. Лек автомобил „Фолксваген“ с 19-годишен водач отнел предимството и се сблъскал с лек автомобил “КИА“, управляван от 56-годишна жена.

Пострадалите водачи са оставени под лекарско наблюдение с различни травми и контузии.

Тестовете им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

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