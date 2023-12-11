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Двама шофьори са ранени при катастрофа на пътя Пловдив-Пазарджик

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 13:09ч, понеделник, 11 декември, 2023
0 217 Преди по-малко от минута

Двама в болница след произшествие на кръгово кръстовище Орта хан между Пловдив и Пазарджик в петък вечер.

Сигналът е получен в РУ- Стамболийски около 20.30 ч. Лек автомобил „Фолксваген“ с 19-годишен водач отнел предимството и се сблъскал с лек автомобил “КИА“, управляван от 56-годишна жена.

Пострадалите водачи са оставени под лекарско наблюдение с различни травми и контузии.

Тестовете им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.  По случая е образувано досъдебно производство.

Снимката е илюстративна/архив

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Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 13:09ч, понеделник, 11 декември, 2023
0 217 Преди по-малко от минута
Photo of Под Тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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