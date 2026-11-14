Премахнаха изоставен от години павилион в район Западен. Ръждивата метална конструкция близо десетилетие седеше като кръпка на ул. „Генерал Колев“, но вече я няма. Вдигането на будката и освобождаване на пространството на улицата е част от акцията на районната администрация по демонтиране на неподдържаните и неизползвани временни конструкции в градската среда на Западен.

„Зад това на пръв поглед обикновено действие стои дълга административна процедура, която в някои случаи стига дори до съдебни спорове.Но усилията си заслужават. Продължаваме последователно да премахваме изоставените и неизползваеми постройки, да освобождаваме пространства и да подобряваме облика на градската среда“, коментира кметът на района Тони Стойчева.