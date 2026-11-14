Драмата „Сладко от пеперуди“, италианско и испанско кино този уикенд на Киномания

Три филма предлага програмата на Киномания в Пловдив през първия уикенд на фестивала.

В събота може да гледаме „Сладко от пеперуди“, драма за черкезко семейство в Ню Йорк. 16-годишната дъщеря е раздвоена между спортна кариера и съдбата си да продължи да помага в семейния ресторант. Филмът се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния фестивал в Кан и може да го гледаме от 18:30 часа на 14 ноември.

В следващия ден програмата на кинопанорамата започва със задължителна прожекция за феновете на италианското кино. „Ана Маняни“ ни запознава с трудния път на легендарната италианска актриса, носител на „Оскар“ през 1956 година за „Татуираната роза, а режисьор е друга култова актриса – Моника Гуертиоре. Прожекцията е в неделя от 16:00 часа.

Уикендът продължава с още едно заглавие с много добри отзиви от фестивала в Кан с Хавиер Бардем в главната роля. Той играе манипулативен режисьор, който след 13 години отново вижда своята дъщеря, която е актриса. Един филм за творческия контрол и прекрасна роля на Бардем. Прожекицята е неделя, 15 ноември, от 18:00 часа.

Фестивалът е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.