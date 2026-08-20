Задълженията към компаниите за бързи кредити продължават да се увеличават с двуцифрен темп. В края на юни общият размер на вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, достига 4,274 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.

За година портфейлът на небанковите кредитори се е увеличил с 18,3%, или с 662,2 млн. евро. Само за последното тримесечие ръстът е 210,9 млн. евро.

Най-голям дял от тези задължения имат домакинствата. Кредитите на граждани и нетърговски организации достигат 2,895 млрд. евро, което е увеличение от 16,2% спрямо юни 2025 г.

Почти целият портфейл на домакинствата е съставен от потребителски заеми. Те възлизат на 2,830 млрд. евро, или 97,7% от всички кредити, отпуснати от небанковите дружества на граждани. За година потребителското кредитиране е нараснало със 17,2%, което се равнява на близо 416 млн. евро.

При бизнеса увеличението е още по-съществено. Вземанията от нефинансови предприятия вече са 1,130 млрд. евро, като за година са се увеличили с 22,4%.

Все повече заеми са за по-дълъг срок

Данните показват промяна и в структурата на бързите кредити. Най-голям е обемът на заемите със срок над пет години – 2,008 млрд. евро.

Кредитите със срок между една и пет години достигат 1,084 млрд. евро, като именно при тях е отчетен най-сериозният годишен ръст – 44,2%. Заемите със срок до една година възлизат на 900,4 млн. евро.

Наред с увеличаването на общия обем на кредитите расте и размерът на необслужваните задължения. В края на юни те достигат 281,9 млн. евро.

За последната година необслужваните кредити са се увеличили с 4,6%, а спрямо края на март ръстът е 7,2%.