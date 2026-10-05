„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,5%

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1%

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 44,5% сред хората, които твърдо заявяват, че ще гласуват, показва първото проучване на „Алфа Рисърч“ от началото на официалната предизборна кампания.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1%, а третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5%. При тези нагласи социологът Боряна Димитрова прогнозира балотаж между първите две двойки.

Изследването е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани. То е финансирано със собствени средства на „Алфа Рисърч“, като са използвани стандартизирани интервюта с таблети в домовете на анкетираните.

Очаква се ниска избирателна активност

Според агенцията до урните на 25 октомври може да отидат около 37% от избирателите, или приблизително 2,4–2,6 млн. души.

Една от причините е високото ниво на политическо разочарование. 24% от анкетираните посочват, че не виждат политик, който да представлява интересите им. Сред тази група са както традиционно негласуващи, така и хора, участвали в предходния вот, но разочаровани от политическите предложения.

Изследването показва и че кампанията все още може да промени част от нагласите. Сред решилите да гласуват 70% вече са категорични в избора си, докато останалите 30% допускат да променят предпочитанието си.

Накъде ще се насочат гласовете на ГЕРБ и ДПС?

Отделен въпрос пред кампанията е поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС, чиито партии не издигнаха собствени кандидат-президентски двойки.

Според данните близо половината от симпатизантите и на двете формации заявяват, че няма да гласуват. Сред тези, които все пак възнамеряват да участват във вота, при ГЕРБ 20–25% посочват Гюров и Кандев. Подкрепата за Йотова и Вълчев сред тази група е приблизително наполовина по-ниска.

При симпатизантите на ДПС картината е различна – там преобладават предпочитанията към двойката Йотова – Вълчев.

Според Боряна Димитрова това оставя възможност за промяна на съотношението на силите между първия и евентуалния втори тур. Влияние могат да окажат и евентуални призиви от ръководствата на двете партии към техните избиратели.

Повечето искат телевизионен дебат

62,6% от анкетираните смятат, че водещите кандидат-президентски двойки трябва да проведат телевизионен дебат още преди първия тур.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Към момента данните от проучването очертават ясно предимство за Йотова и Вълчев и второ място за Гюров и Кандев, но значителният дял колебаещи се избиратели оставя пространство за промени в хода на кампанията.