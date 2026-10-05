Изложба проследява 135 години графичен дизайн в града

Историята на графичния дизайн в Пловдив през последните 135 години ще бъде представена в изложбата „Дизайн от Пловдив“. Експозицията е с куратор Костадин Отонов и ще бъде открита на 9 октомври от 18:00 часа в Галерията на Дружеството на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.

Изложбата проследява развитието на три важни направления на визуалната култура – плаката, запазения знак и пощенската марка, като събира произведения от различни поколения художници, родени в Пловдив.

В експозицията ще бъдат показани около 100 плаката, запазени знаци и проекти за пощенски марки, създадени от близо 30 автори.

От първия пловдивски плакат до съвременността

Една от отправните точки в изложбата е 1892 г., когато за Пловдивското промишлено и земеделческо изложение Антон Мърквичка създава плакат, определян от куратора като първия плакат в България и един от ранните образци в света.

Експозицията обръща внимание и на автори и творби, които през годините са останали малко познати или са били почти забравени от следващите поколения. Идеята е чрез събраните произведения да бъде съхранена част от историята на приложната графика в Пловдив и да се покаже развитието на визуалния език в града.

По думите на куратора Костадин Отонов изложбата е първата организирана експозиция, която представя професионализма на графичните дизайнери в Пловдив в такъв широк исторически период.

Кураторски тур и лекция

В рамките на изложбата са предвидени и две съпътстващи събития. На 13 октомври от 13:00 часа Костадин Отонов ще проведе кураторски тур.

На 20 октомври от 14:30 часа ще се състои лекция на доц. д-р Александър Гьошев.

Предвидено е за изложбата да бъде създаден и разпространен филм, както и да бъде издаден каталог. Организаторите планират експозицията да бъде представена и в други градове в страната.

„Дизайн от Пловдив“ ще може да бъде разгледана до 29 октомври 2026 г. Входът е свободен.

Проектът се реализира от Община Пловдив съвместно с Дружеството на пловдивските художници и куратора Костадин Отонов, с финансовата подкрепа на програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“. Изложбата е част от Културния календар на Пловдив за 2026 г.

Плакатът на изложбата е дело на Георги Георгиев – Аршата.