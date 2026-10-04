Времето в Пловдив на 4 октомври 2026 г.

Слънчево и топло ще бъде времето под тепетата в неделя, температурите ще достигнат 24 градуса

Неделята ще предложи слънчево и приятно топло време в Пловдив, с условия за разходки и занимания на открито. Температурите ще бъдат в широк диапазон – от 5–6 градуса в ранните сутрешни часове до 24 градуса следобед.

През целия ден се очаква да преобладава слънчево време, без валежи. Вятърът ще бъде слаб, а вечерта температурите постепенно ще се понижат, като след залез ще остане сравнително меко за началото на октомври.

снимка: Александра Тороманова