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Времето в Пловдив на 4 октомври 2026 г.
Слънчево и топло ще бъде времето под тепетата в неделя, температурите ще достигнат 24 градуса
Неделята ще предложи слънчево и приятно топло време в Пловдив, с условия за разходки и занимания на открито. Температурите ще бъдат в широк диапазон – от 5–6 градуса в ранните сутрешни часове до 24 градуса следобед.
През целия ден се очаква да преобладава слънчево време, без валежи. Вятърът ще бъде слаб, а вечерта температурите постепенно ще се понижат, като след залез ще остане сравнително меко за началото на октомври.
снимка: Александра Тороманова