Безплатни прегледи на млечната жлеза организира УМБАЛ „Свети Георги“

Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза всеки вторник през месец октомври. Инициативата е под надслов „Октомври без страх – грижа за гърдите“ и се провежда по повод Световния месец за борба с рака на гърдата – за повишаване на информираността и превенцията. Консултациите са част от традиционната кампания на лечебното заведение „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна специализирана помощ и насърчаване на ранното диагностициране и лечение.

Заболяванията на млечната жлеза се делят на доброкачествени и злокачествени. Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Специалистите обаче напомнят, че открито навреме, то е напълно лечимо.

Рискови фактори варират от генетична обремененост (майка, сестра, дъщеря), ранен менструален цикъл и късна менопауза, първо раждане в късна възраст или липса на такова, провеждане на хормонална терапия, до фактори от начина на живот – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, липса на физическа активност и наднормено тегло. Според статистиката през 2024 г. в България 4 492 жени са диагностицирани с рак на гърдата, като заболяването обхваща все повече млади жени под 30 години.

Симптоми, които изискват внимание са твърда бучка или подутина в гърдата или подмишницата, промяна във формата или размера на гърдата, изменения по кожата или отделяне на секрет от зърното.

Препоръчително е жените да правят самоизследване всеки месец след менструация, а тези в менопауза – в определен ден от месеца. При забелязване на промени трябва своевременно да се потърси специалист, за предпочитане онкохирург.

Прегледите са отворени за всички дами – както за рутинна профилактика, така и при налични обезпокоителни симптоми. При необходимост се преценява дали са нужни допълнителни изследвания или проследяване.

Специалистите от Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ имат богат опит в диагностиката и лечението на заболяванията на млечната жлеза. При необходимост след консултацията пациентките ще бъдат насочвани за допълнителни изследвания или терапия.

Прегледите ще се провеждат всеки вторник на месец октомври (06.10, 13.10, 20.10 и 27.10.2026 г.) от 14:00 до 17:00 часа във Втора клиника по хирургия, База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 11. Задължително е предварителното записване е задължително на тел. 032 602 040 (в делнични дни от 08:00 до 16:00 часа).