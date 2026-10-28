КЗП проверява хранителни добавки, рекламирани като лек срещу рак и други заболявания

Търговци, вериги и аптеки трябва да докажат твърденията върху етикетите на добавки, билки и гъби; санкциите за нелоялни практики могат да достигнат 4% от годишния оборот

Хранителни добавки, билки и гъби, представяни като средства за лечение или превенция на рак и други заболявания, попаднаха във фокуса на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията е изпратила разпореждания до търговски вериги, отделни търговци и аптеки, от които изисква доказателства за твърденията върху етикетите и в описанията на продаваните продукти.

Става дума за продукти, предлагани както във физически обекти, така и онлайн. Според КЗП част от рекламните послания съдържат изрични твърдения, че добавките лекуват заболявания, възпаления или нарушения във функциите на човешкия организъм.

Добавки, които обещават да лекуват рак, проблеми с щитовидната жлеза и кожни заболявания

Сред проверяваните твърдения има обещания, че определени продукти могат да предотвратяват или лекуват различни форми на рак, хепатит и жълтеница. Други се представят като средства за лечение на проблеми с щитовидната жлеза, стомашни и чревни неразположения, отоци, разширени вени и хемороиди.

В описанията на някои продукти се твърди, че стимулират имунния отговор и възпрепятстват растежа на тумори. Други са рекламирани с обещания за предотвратяване на болестта на Алцхаймер, лечение на псориазис и екзема, заздравяване на рани и фрактури или повлияване на сърдечни и нервни оплаквания.

В разпорежданията си КЗП цитира и описания на продукти, представяни като „супер-билка“ с над 100 биоактивни съединения, както и твърдения за гъби с предполагаеми лечебни свойства.

Това са твърдения, които комисията проверява, а не установени медицински ефекти на съответните продукти.

Какво трябва да докажат търговците?

От търговците се изискват документи и доказателства за основанието, на което се приписват лечебни свойства на продуктите. Сред тях са научни изследвания, експертни становища, документи от производителите, етикети, опаковки и информационни листовки, както и данни за предназначението, действието и партидите на продуктите.

КЗП ще преценява за всеки отделен продукт дали с използваните твърдения неправомерно му се приписват свойства за лечение на заболявания или повлияване на нарушени функции на човешкия организъм. Комисията ще проверява и дали представянето на продуктите може да заблуди потребителите и да повлияе върху решението им за покупка.

Според Закона за защита на потребителите подобно поведение може да представлява нелоялна търговска практика.

Какви са санкциите?

При доказване на нелоялни търговски практики санкциите могат да достигнат до 4% от годишния оборот, посочва КЗП. В съобщението се споменават и санкции от 10 000 до 100 000 евро на продукт при необосновано повишение на цените.

Към момента разпорежданията са част от проверката. От съобщението не става ясно кои са конкретните търговски вериги, аптеки и марки, чиито продукти са обект на действията на комисията.

Къде могат да подават жалби потребителите?

КЗП напомня, че потребителите могат да подават сигнали и жалби на горещата линия 0700 111 22. За хората извън София са достъпни териториалните отдели на комисията в страната.

Адресите и контактите са публикувани на официалния сайт на КЗП.