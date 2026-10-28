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Полицай от Несебър се бори с рядък рак, семейството му търси помощ за лечение

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 12:13ч, сряда, 28 октомври, 2026
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Старши инспектор Станимир Богданов от управлението на МВР в Несебър се нуждае от подкрепа в борбата с тежко онкологично заболяване. Децата му Златомира и Емил организират дарителна кампания в платформата PavelAndreev.ORG с цел набиране на 224 000 евро.

По информация на семейството през декември 2024 г. Богданов е диагностициран с рядък и агресивен вид рак на дебелото черво в четвърти стадий. След операции, химиотерапия и лъчетерапия в България състоянието му се влошава.

Близките съобщават, че университетската болница Biruni в Истанбул е предложила персонализирано лечение, на което възлагат надежда. Необходимите средства обаче са непосилни за семейството, което досега е покривало разходите със собствени средства.

„Моля ви, дайте ни шанс да имаме повече време с тати!“, призовават децата му.

Всеки желаещ може да помогне с дарение или със споделяне на кампанията.

Дарения и повече информация:
Шанс за живот на баща ни Станимир

https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-zivot-na-bashha-ni-stanimir

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 12:13ч, сряда, 28 октомври, 2026
0 214 1 минута
Photo of Веселина Михайловска

Веселина Михайловска

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