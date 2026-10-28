Полицай от Несебър се бори с рядък рак, семейството му търси помощ за лечение

Старши инспектор Станимир Богданов от управлението на МВР в Несебър се нуждае от подкрепа в борбата с тежко онкологично заболяване. Децата му Златомира и Емил организират дарителна кампания в платформата PavelAndreev.ORG с цел набиране на 224 000 евро.

По информация на семейството през декември 2024 г. Богданов е диагностициран с рядък и агресивен вид рак на дебелото черво в четвърти стадий. След операции, химиотерапия и лъчетерапия в България състоянието му се влошава.

Близките съобщават, че университетската болница Biruni в Истанбул е предложила персонализирано лечение, на което възлагат надежда. Необходимите средства обаче са непосилни за семейството, което досега е покривало разходите със собствени средства.

„Моля ви, дайте ни шанс да имаме повече време с тати!“, призовават децата му.

Всеки желаещ може да помогне с дарение или със споделяне на кампанията.

Дарения и повече информация:

Шанс за живот на баща ни Станимир

https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-zivot-na-bashha-ni-stanimir