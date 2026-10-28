Частен театър отваря врати в сърцето на Тютюневия град. Независимата арт формация „Хамелеон“ открива своя нов дом в склада на ул. „Екзарх Йосиф“ 16, в който преди години се помещаваше фондация „Пловдив 2019“, а в момента първия етаж се ползва за репетиционна от Опера Пловдив. Държавната културна институция продължава да работи там, но вече ще споделя част от пространството си с театър „Хамелеон“.

Той ще отвори врати на 1 ноември със спектакъла „Лече-буболече“ по приказката на Георги Авгарски, в който участват основателите на театъра Даниела Русева и Даниел Русев, заедно с актрисата Цветелина Николова. Изборът на дата не е случаен. Празникът, посветен на духовността, просветата и словото, носи символично значение за началото на новия етап в развитието на театъра.

Името „Хамелеон“ отразява концепцията за пространство с много лица, което се преобразява според характера на всяко събитие. Освен театрални постановки и концерти, то ще посреща лекции, творчески работилници, корпоративни събития, бизнес срещи и частни празници. Така новият дом на театъра ще съчетава културния живот на града с възможности за професионални и лични поводи.