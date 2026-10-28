Нова фабрика край Пловдив ще произвежда месни деликатеси, мед и консерви

Около 30 души ще могат да намерят работа в бъдещия хранителен комплекс в село Оризари

Ново предприятие за производство на храни се планира в пловдивското село Оризари. Инвеститорът „БГ Хайв“ ООД възнамерява да изгради комплекс, в който под един покрив ще се произвеждат месни изделия, ще се пакетира мед и ще се преработват плодове и зеленчуци. Очаква се проектът да осигури около 30 работни места.

Базата ще бъде разположена в местността „Тировете“ и ще включва производствени и складови площи, хладилни съоръжения, административни помещения и зона за експедиция на готовата продукция. Инвестиционното намерение е преминало през задължителния екологичен преглед на РИОСВ – Пловдив.

Две производства в един комплекс

Проектът предвижда застроена площ от 4741 кв. м и обща разгъната застроена площ от 5580 кв. м. В едната част на предприятието ще се обработва свинско и говеждо месо. Процесът ще обхваща приемането и съхранението на суровините, разфасоването и обезкостяването, както и производството на различни готови изделия.

Сред планираните продукти са прясно месо, кайма, котлети, колбаси, салами, сушени деликатеси и замразени полуфабрикати. Така предприятието ще може да предлага както сурови месни продукти, така и изделия с различна степен на преработка.

Втората линия ще бъде насочена към меда и продуктите от плодове и зеленчуци. Предвижда се пакетиране на мед, както и производство на сладка, консерви и натурални пюрета.

За съхранението на суровините и готовата продукция са планирани 11 отделни хладилни системи от затворен тип. Производствените зони ще бъдат организирани според спецификата на отделните дейности.

Компанията разширява дейността си край Пловдив

„БГ Хайв“ ООД е създадена през 2016 г. и вече развива дейност в хранително-вкусовия сектор. Дружеството разполага с производствена база в Източната индустриална зона на Пловдив, а мажоритарен собственик е Георги Янакиев.

С новия проект компанията планира да разшири производствените си възможности извън границите на града. За Оризари и близките населени места това би могло да осигури допълнителни възможности за заетост, без работещите да пътуват ежедневно до Пловдив.

Засега обявеният брой на новите работни места е около 30. Не са посочени размерът на инвестицията и срокът, в който комплексът трябва да бъде завършен и въведен в експлоатация.

Как ще се управляват отпадъчните води

В инвестиционния проект са заложени и съоръжения за управление на водите. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в плътна изгребна яма, а производствените ще преминават през специализирани пречиствателни съоръжения.

За дъждовните води е предвидено отвеждане през каломаслоуловител, който трябва да задържа замърсителите. Тези решения са част от инфраструктурата, необходима за работата на предприятие, в което ще се обработват хранителни суровини и ще се използва вода в различни етапи от производството.

Близостта на Оризари до Пловдив осигурява достъп до голям пазар, транспортни връзки и потенциални служители. Ако бъде реализиран, проектът ще добави ново производство към икономическата активност в района и ще създаде възможности за работа в едно от селата около града.

Снимката е илюстративна