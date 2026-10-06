Новият закон за кредитите оставя вратички за скъпите заеми

Организацията „Активни потребители“ предлага седем промени в проекта на нов Закон за потребителския кредит – сред тях защита при просрочие, забрана за заобикаляне на тавана чрез кредитни линии и санкции, съобразени с оборота на кредиторите

Новият Закон за потребителския кредит трябва да затвори, а не да отвори нови вратички за скъпото кредитиране. За това настояват от „Активни потребители“, които предлагат седем конкретни промени в проекта на закона, преди той да бъде гласуван от Народното събрание.

Според организацията проектът съдържа редица важни защити за потребителите, които трябва да бъдат запазени. Сред тях са ограниченията в рекламата на кредитите, по-строгата оценка на кредитоспособността, прехвърлянето на доказателствената тежест към кредитора при определени онлайн договори, правилата при финансово затруднение и регулацията на цесията.

Основният проблем обаче „Активни потребители“ вижда в чл. 22, ал. 6, който според организацията създава възможност таванът на годишния процент на разходите (ГПР) да не важи еднакво за всички потребителски кредити.

Таванът на ГПР да важи и за малките кредити

Организацията настоява спорният текст да отпадне и ограничението на ГПР да се прилага за всички кредити, независимо от размера им.

Аргументът е, че ако за малките заеми са необходими по-облекчени процедури заради разходите по отпускането им, това може да бъде уредено отделно, но не и чрез изключване от общия таван на цената на кредита.

Като резервен вариант „Активни потребители“ предлага ограничението върху общата цена на кредита да остане, но като допълнение към тавана на ГПР, а не вместо него. Според организацията този модел вече се прилага в Дания, Швеция и Литва.

Поръчителят и застраховката също да се броят

Една от предложенията е всички плащания към трети лица – например за поръчител, гарант или застраховател – задължително да бъдат включвани при изчисляването на реалната цена на кредита.

„Активни потребители“ настояват и неустойката за липса на поръчител да бъде обявена за нищожна.

Организацията предлага и серия от кредити, отпуснати в рамките на 120 дни, да се третира като един кредит при прилагането на тавана. Така според нея ще се затвори възможността един заем да бъде формално приключен и веднага заменен с нов, за да се заобиколят ограниченията.

Кредитът не трябва да става „кредитна линия“, за да изчезне таванът

Друга предложена промяна засяга кредитните линии и овърдрафта. Според „Активни потребители“ таванът трябва изрично да се прилага и към тях, включително при многократни усвоявания.

Организацията се позовава на опита на Румъния от последните години, където според нея превръщането на стандартен кредит в револвираща кредитна линия може да направи практически неприложимо ограничението върху общата цена на заема.

Причината е проста: при кредитната линия няма фиксиран срок за погасяване, към който да се привърже ограничението.

За забавяне – не повече от законната лихва

„Активни потребители“ настояват да бъде възстановена и разпоредба от действащия Закон за потребителския кредит, която ограничава обезщетението при забава до размера на законната лихва.

Според организацията проектът на новия закон премахва тази защита, без да предлага равностойна замяна.

Лоша кредитоспособност – кредитът да е недействителен

Сред предложенията е и по-сериозна последица, когато кредитор отпусне заем въпреки отрицателна оценка на кредитоспособността.

Вместо това да бъде само административно нарушение, „Активни потребители“ предлагат договорът да бъде недействителен, а потребителят да връща само чистата главница, без допълнителните разходи по кредита.

КЗП да проверява системно, а глобите да зависят от оборота

Организацията предлага и промени в контрола върху кредиторите.

Сред тях са ежегодна служебна проверка от Комисията за защита на потребителите на договорните условия на всички регистрирани кредитори, както и задължение съдилищата да изпращат на КЗП влезлите в сила решения по потребителски дела.

Целта е съдебната практика да не остава отделена от административния контрол и натрупаните съдебни решения да могат да се използват при последващи проверки.

„Активни потребители“ настояват и за санкции при системни нарушения в размер до 4% от оборота на кредитора. Според организацията фиксирани глоби от няколко хиляди евро могат да се окажат несъизмерими с печалбата от нарушенията.

Колко хора всъщност ще бъдат засегнати?

Преди гласуването на закона „Активни потребители“ настояват Народното събрание да поиска от БНБ подробен разрез на кредитния портфейл – според размера на заемите и просрочията.

Според организацията така ще стане ясно колко договора и колко потребители реално попадат в обхвата на спорния праг по чл. 22, ал. 6, вместо решенията да се вземат на базата на приблизителни оценки.

От „Активни потребители“ подчертават, че подкрепят значителна част от новите правила. Според тях проблемът не е в цялостната посока на законопроекта, а в конкретни текстове, които могат да оставят възможности за заобикаляне на защитата на потребителите.