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Затвориха кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив заради лоша хигиена

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:14ч, сряда, 28 октомври, 2026
5 2 085 1 минута

Проверка на БАБХ и КЗП е установила и липса на данни за проследяване на приготвяните храни

Затворени са още две топли витрини в София и Пазарджик

Кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив е затворена заради лоши хигиенни условия и липса на данни за проследяване на приготвяните в нея храни. Решението е взето от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Обектът е запечатан заради сериозни нарушения, които могат да застрашат здравето на потребителите.

Затварянето се е наложило поради лоши хигиенни условия в обекта, както и липса на данни за проследяване на приготвяните храни“, заявява пред БНТ Кремена Стоева, директор на дирекция „Контрол на храните“ към БАБХ.

Освен кухнята в Пловдив са затворени още две места за приготвяне на готова кулинарна продукция в търговски обекти в София и Пазарджик. По думите на Стоева нарушенията там са идентични.

Проверките на контролните органи продължават. Целта е да се предотврати достигането на потенциално опасни храни до потребителите.

Имената на търговските вериги ще бъдат обявени след приключването на проверките, заяви още Стоева.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:14ч, сряда, 28 октомври, 2026
5 2 085 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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