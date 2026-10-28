Романтика от Италия и драма от Франция на Синелибри в Пловдив до четвъртък

Три филма от Италия и Франция, наситени с много любов, драма и напрежение предстоят в следващите два дни на Синелибри в Пловдив. Фестивалът се провежда по традиция в LUCKY Дом на киното и ще продължи до 8 ноември.

Тази вечер програмата предлага романтичният италиански „Ехото между нас“ – психологическа драма, изградена въз основа на последната оригинална история на знаменития Бернардо Бертолучи за отношенията на Лео и Ан, преплетени в сложна мрежа илюзии и токсична зависимост. Прожекцията е тази вечер, 28 октомври, от 18:30 часа.

В четвъртък програмата предлага две заглавия. От 18:30 часа може да гледаме психологическия трилър от Франция „Историите на нощта“. Филмът, номиниран за Златна палма в Кан, разказва за привидно щастливо парти-изненада, в което непоканени се промъкват трима непознати мъже, а тревожността постоянно расте.

Късната прожекция е романсът „Франческа и Джовани – любов и мафия“. Пренасяме се в Палермо в края на 70-те, когато 15-годишно момче е обвинено в убийството на баща си. Историята е вдъхновена от живота и делото на юристите и спътнии в живота Франческа Морвило и Джовани Фалконе, посветили се на борбата с мафията. Прожекцията е в четвъртък от 20:45 часа.

Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.