Деца от Пловдив играят благотворително „Невидимият Тонино“

Театралната трупа „Предай нататък“ събира средства за участие в международен фестивал във Варна

Деца от театрална трупа „Предай нататък“ към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, ще представят благотворително спектакъла „Невидимият Тонино“ по произведение на италианския писател Джани Родари. Представлението е на 28 октомври от 17:30 часа в Държавния куклен театър в Пловдив.

Инициативата има за цел да събере средства за участието на младите актьори в Международния детски и младежки театрален фестивал „Звезди на сцената“, който ще се проведе във Варна в началото на ноември.

„Невидимият Тонино“ разказва историята на момче, което мечтае да стане невидимо. Дали желанието му ще се сбъдне, зрителите ще разберат от спектакъла.

Държавният куклен театър в Пловдив подкрепя инициативата, като предоставя безвъзмездно залата за представлението. Преди началото му във фоайето ще бъдат поставени кутии за дарения. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на участието на трупата във фестивала.

Новата постановка е създадена от театрална трупа „Предай нататък“ към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, съвместно с театър „Апарт“. Инициативата се провежда под егидата на областния управител на Пловдив Георги Янев.

Организаторите призовават публиката да подкрепи децата и възможността им да представят таланта си на международната сцена.

Как можете да помогнете:

• Като присъствате на представлението и дарите в кутиите във фоайето.

• Като подкрепите каузата по банков път (организирано съвместно с РЦПППО – Пловдив):

• Титуляр: РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

• IBAN: BG90UNCR75273164921801

• BIC/SWIFT: UNCRBGSF