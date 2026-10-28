Гледаме украинския документален филм „Следи”

След представянето на фестивала София ДокуМентал 2026, украинският документален филм „Следи” ще се срещне и с пловдивката публика. Прожекцията ще се състои на 31 октомври от 17:00 ч. в клуб “Фарго“ (ул. „Гладстон“ 1). Режисьори на филма са Алиса Коваленко и Марися Никитюк. Лентата е отличена с: Награда на публиката за най-добър документален филм – Берлинале 2026, Голяма награда на журито – Movies That Matter, Хага Награда за най-добра продукция, Топ 20 на любимите на публиката – Hot Docs, Торонто, избран е за кандидат от Украйна за „Оскар”.

Филмът насочва вниманието към украински жени, преживели сексуално насилие и изтезания по време на войната на Русия срещу Украйна, които отказват да мълчат. Чрез историята на Ирина Довган – бивша пленница, превърнала се в активистка, която документира свидетелствата на пострадали жени в освободените територии на Украйна – филмът изгражда портрет на една колективна травма, но и отваря пространство за надежда. Ирина обединява други оцелели в кръг на смелост и грижа. Заедно те превръщат болката си в сила за истина, справедливост и взаимна подкрепа. Вход: дарение от 5 евро.

