Йотова обявява служебния премиер до дни

Президентът Илияна Йотова ще обяви името на служебния министър-председател „буквално в следващите дни“. Това стана ясно в началото на консултациите с представители на „Величие“ – последната парламентарна група, с която държавният глава проведе разговори в рамките на процедурата по съставяне на временно правителство.

След приключването на консултациите президентът трябва да назначи служебен премиер, който в рамките на седмица да предложи състав на кабинет. Държавният глава издава указ за назначаването му и определя дата за предсрочните парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца.

Миналата седмица Йотова посочи, че амбицията на екипа ѝ е вотът да се състои на първата възможна дата след Великден – 19 април.

Още в края на януари Йотова се срещна с всички възможни кандидати за поста, предвидени в Конституцията. Готовност да оглавят служебния кабинет заявиха петима – подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.