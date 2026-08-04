Пловдив сред двигателите на културния туризъм в България

Пловдив затвърждава позицията си като една от най-предпочитаните дестинации за културен и градски туризъм. Това показват данни от туристическия бранш, според които все повече чуждестранни посетители избират да разглеждат българските градове, вместо да почиват единствено по Черноморието.

Пред БНР експертът по туризъм Байко Байков посочи, че тенденцията се е наложила след пандемията от COVID-19 и продължава да се развива устойчиво.

„Това са туристическите центрове, които са изявени с активности в сферата на културния туризъм – София, Пловдив, Велико Търново и Казанлък. Това са локомотивите на културния туризъм в България“, коментира Байков.

По думите му важна роля за ръста на туристите играе добрата транспортна свързаност. Благодарение на полетите до София и развитието на туристически пакети, чуждестранните гости лесно могат да достигнат до водещите културни дестинации в страната.

Най-голям интерес към градския туризъм в България проявяват туристи от Полша, Италия и Испания. Според експерта добрите въздушни връзки, особено с нискотарифни авиокомпании, са сред основните причини за увеличения поток от посетители.

Байков отбеляза още, че интересът от по-далечни пазари като Китай, Япония, САЩ и Канада остава по-ограничен заради липсата на директни самолетни връзки, като към момента тези туристи най-често посещават България в рамките на комбинирани маршрути с други европейски държави.