Направете своеобразно пътешествие във времето – от хотел „Молле“, покрай хотел „Берлин“, през Куршунлу хан и по улица „Търговска“, продължете към Четвъртък пазар и вижте до къде ще стигнете

Разходка из Пловдив отпреди близо сто години вече е възможна, благодарение на създателя на фейсбук групата „Акция Фото Пловдив“ Пламен Кочев, който притежава богата колекция от стари снимки, направени през годините в Пловдив. С помощта на изкуствен интелект Кочев е направил интересен експеримент и е успял да вдъхне живот на архивни фотографии от града под тепетата.

В анонс към видеата си той кани зрителите на своеобразно пътешествие във времето – от хотел „Молле“, покрай хотел „Берлин“, през Куршунлу хан и по улица „Търговска“, където кибиците подсвиркват на млада дама. Камерата продължава по улица „Христо Данов“, където се виждат турски военнопленници, конвоирани към банята, отбива се на четвъртъшния пазар, стига до реката при Мъжката гимназия „Александър I“, а финалът е среща на двама мъже пред фонтанчето.

Проектът предизвика силен отзвук и в културните среди. В публикации определят видеото като възможност „да се разходим по калдъръма на стария Пловдив точно така, както са го правили нашите баби и дядовци“.

Проектът на Пламен Кочев показва как съвременните технологии могат да бъдат използвани не просто за ефект, а за смислено съхраняване на градската памет. Във време, в което Пловдив често губи ценни сгради и исторически контексти, подобни визуални разкази напомнят колко богат и жив е бил градът под тепетата – и колко отговорни сме днес към неговото наследство.

Във видеата зрителите могат да видят оживения Балък пазар в „Капана“, Куршум хан и Джумая джамия – ТУК, първите автомобили по улиците, господа с бомбета, както и легендарното фото студио „Метеор“. Междувоенният Пловдив изпъква с електрифицирани улици, ретро автомобили и характерната си архитектура.

Проектът е определян като важна стъпка към съхраняването на историческата памет по модерен и достъпен начин. „Това не е просто технология – това е любов към Пловдив и неговата памет“, подчертават пловдивчани.

Видеата вече предизвикаха интерес сред общността и любителите на историята от цял свят, които могат да видят как е изглеждал градът под тепетата преди близо век – оживял, динамичен и пълен с дух.