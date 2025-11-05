„Дни на музиката в Балабановата къща“ посвещава концерт на рицарите на музикалния авангард на XX век

Знаков концерт, под надслов „Рицарите на авангарда в пантеона на XX век“, ще прозвучи на 12 ноември в програмата на XVI Международен фестивал „Дни на музиката Балабановата къща“. В него са включени творби от Сергей Прокофиев, Игор Стравински, Дмитрий Шостакович и Алфред Шнитке, считани за едни от най-великите композитори на XX век. Произведенията ще оживеят на сцената на Епископската базилика на Филипопол в изпълнение на именитите инструменталистки с активна международна кариера Ангелина Абаджиева – цигулка и Борислава Танева – пиано. Началото на концерта е в 18.30 часа.

Ангелина Абаджиева е родена в град Шумен. Първите си уроци по цигулка започва на шестгодишна възраст при Татяна Неделчева. Две години по-късно получава първа награда на конкурса „Светослав Обретенов“ в Провадия и прави първия си запис като солистка със Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството на Васил Стефанов в националното радио.

През 1974 завоюва първа и специална награда за всички възрастови групи на конкурса „Коциан“ в Чехия. На двайсетгодишна възраст влиза в класа на проф. Боян Лечев, при когото завършва тогавашната консерватория БДК /днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“/ – София. През 1986 печели четвърта награда и наградата на публиката на конкурса „Паганини“ в Генуа. След дипломирането си в София получава покана и стипендия от проф. Улрике Диерек, при която прави майсторски клас. През 1986 получава първа награда на конкурса „Гизекинг“ в Германия, последвана от концерти в различни немски градове.

По-късно работи като концертмайстор в Майнския театър, „Метропол театър“ – Берлин и Западно-немското радио в Кьолн, където е включена в златния фонд на радиото, записвайки като солистка на радиооркестъра под диригентството на Хелмут Фрошауер.

Борислава Танева се представя на международната сцена като пианист, камерен изпълнител и композитор. Лауреат е на международни конкурси по пиано, камерна музика и композиция в България, Италия, Япония, Гърция, Люксембург и Норвегия, като през 2010 е отличена с Голямата награда „Prix Exceptionnel“ на Първия международен конкурс по композиция „Artistes en herbe“ в Люксембург, а през 2017 – с втора награда в конкурса по композиция „Едвард Григ“ в Осло.

В богатия ѝ репертоар присъстват и творби от съвременни композитори, както и произведения от нейния баща Александър Танев. За първи път в България Б. Танева реализира интегрално изпълнение в девет концерта на клавирните сонати на Йозеф Хайдн. Изявява се като солист на оркестри в Бьлгария, Индия, Гърция (със Солунската филхармония и „Orchestra ton chromatin” – Aтина), Тhe Ashdod chamber orchestra – Израел, Симфоничния оркестър на националното радио на Украйна, Wallisellen Orchester – Швейцария.

Борислава Танева завършва Националното музикално училище в София със златен медал и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – специалност „пиано”, при Николай Евров, Джулия и Константин Ганеви, и композиция при Парашкев Хаджиев. От 1990 преподава пиано в НМА на различни длъжности. През 1999/2000 печели стипендия на Външно министерство на Италия и специализира съвременна музика при проф. Чери Брум в Милано, където изнася и серия концерти.

Понастоящем е професор по пиано в Клавирната катедра и от 2016 – заместник-ректор по художествено-творческата и международната дейност в Националната музикална академия. През 2013 успешно защитава докторат, посветен на българската клавирна музика. Преподава пиано в New Conservatory в Солун, води клас по интерпретация на съвременна музика в Атина. Сътрудничи още с консерватории в Женева и Лариса, където изнася музикални семинари на различни теми: „Начална педагогика”, „Проблеми при интерпретирането на клавирния концерт”, „Интерпретация на съвременни творби”, „Особености при изпълнение на българска музика” и др. Провежда майсторски класове в Гърция, Швейцария, Люксембург, Сингапур, Бразилия, Испания, Франция, Италия, Норвегия, САЩ. Нейни възпитаници многократно са отличавани с награди на международни и национални музикални форуми. Редовно журира на музикални конкурси във Франция, Австрия, Финландия, Сингапур, Люксембург, Гърция, Сърбия, Малта, България. Основател и член е на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC със седалище в Женева.

През 2014 е отличена с наградата „Златно перо“ за изключителен принос към българската култура и изкуство, а през 2015 – с наградите „Кристална лира“ на СБМТД и „Музикант на годината“ на БНР за активна творческа дейност. От 2016 е съпредседател на фондация „Пианисимо“.

Лондонското издателство „Musica ferrum” публикува нейното клавирно творчество за деца, отличавано неведнъж на международни форуми.

Участник е в редица фестивали, сред които: „Софийски музикални седмици”, „Европейски музикален фестивал”, „Новогодишен музикален фестивал”, „Мартенски музикални дни”, „Musicexchange”, „Звук и връзка”, “ppIANISSIMO” – фестивал за съвременна клавирна музика – София; Балкански форум „Серес”, Музикален фестивал „Кефалоня”, Музикален фестивал в Делфи – Гърция, Фестивал за камерна музика в Tortoreto, музикалните фестивали „Sаn Benedetto” – Италия и „Craiova muzicala” – Румъния.

Свири в престижните зали на „Palau de la Musica” – Барселона, „Auditorio National de Musica” – Мадрид, Бранденбургски театър, „Megaro musikis” в Солун и Атина.През 1998 участва във Втората международна среща на жени-композитори в Атина. Има записи за Българското национално радио, Националната телевизия и гръцката EPT3.

Международният фестивал „Дни на музиката Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и носител на наградите „Музикален проект на годината“ на Българското Национално радио, награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерство на културата. Осъществява се с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата и Фондация Музикартисимо.

Билети се продават в цялата мрежа на Ивентим.бг, онлайн, както и на място преди концерта.